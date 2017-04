Kiew/Moskau/Washington - Die Ukraine will künftig auf die Einfuhr von Kohle aus Russland verzichten und den Brennstoff stattdessen vor allem in den USA einkaufen. Den entsprechenden Gesetzentwurf stellte am Mittwoch Energieminister Igor Nassalik vor. Demnach dürfen Kohlekraftwerke in der Ukraine nicht mehr in Russland einkaufen.

Nassalik sagte, in den kommenden Wochen werde es genug Kohle aus Südafrika für die ukrainischen Kraftwerke geben, die der Milliardär Rinat Achmetow für seine Unternehmen eingekauft habe. Danach hoffe er auf die Unterzeichnung eines Vertrags, um jährlich vier Millionen Tonnen Kohle aus den USA zu importieren. "Ich hoffe, die Amerikaner werden unsere wichtigsten Lieferanten."

Die Ukraine muss derzeit Kohle in Russland kaufen, weil sie Mitte März jeglichen Handel mit den Rebellengebieten im Osten des Landes gestoppt hatte. Von dort war bisher die Kohle gekommen. Die Regierung hatte im Februar angekündigt, sie wolle die Kohlekraftwerke auf den Betrieb mit Erdgas umstellen.

Die ukrainische Regierung kämpft seit 2014 gegen prorussische Aufständische, die weite Gebiete im Osten des Landes kontrollieren. In dem Konflikt wurden bereits mehr 10.000 Menschen getötet, die Bemühungen um eine friedliche Lösung stecken fest. (APA/AFP)