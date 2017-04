Berlin – Die in Österreich und weiteren deutschen Nachbarstaaten auf massive Kritik stoßende deutsche Pkw-Maut könnte an die zurückgelegten Kilometer gekoppelt werden. Dies berichtet das Magazin „Stern“ berichtet unter Berufung auf eine Stellungnahme des deutschen Rechnungshofs zur Neuordnung der Bund-Länder-Finanzen.

Dem Bericht zufolge zitiert der Rechnungshof darin aus einer Ministeriumsvorlage, in der es heißt: „Danach strebt es (das Ministerium) überdies an, die Infrastrukturabgabe in eine streckenabhängige Maut umzuwandeln.“ Ein Ministeriumssprecher wollte sich am Sonntag nicht zu internen Papieren äußern.

Die Pkw-Maut, zunächst als Infrastrukturabgabe geplant, soll es von 2019 an geben. Die deutschen Nachbarländer stören sich daran, dass deutsche Bürger die Maut über den Umweg der Kfz-Steuer zurückerhalten, während Ausländer voll zahlen sollen. Österreich überlegt eine Klage.

Die deutsche Bundesregierung hat den Bericht in einer Aussendung zurückgewiesen. „Eine streckenbezogene Pkw-Maut ist weder geplant noch politisch gewollt. Die Bundesregierung verfolgt keine Pläne für eine streckenbezogene Pkw-Maut“, teilten das Verkehrs- und Finanzministerium am Sonntag in einer gemeinsamen Presseerklärung mit.

„Es bleibt dabei: Durch die Infrastrukturabgabe wird es keine Mehrbelastung deutscher Autofahrer geben“, heißt es weiter in der Aussendung.

Die Pkw-Maut, zunächst als Infrastrukturabgabe geplant, soll es ab 2019 geben. Der Bundesrat machte Ende März nach jahrelangem Streit den Weg für die Maut auf deutschen Autobahnen und Bundesstraßen frei. Demnach müssen alle inländischen Autobesitzer eine Jahresmaut zahlen, die vom Konto abgebucht wird. Sie richtet sich nach Größe und Umweltfreundlichkeit des Motors. Im Schnitt kostet sie 67 Euro, maximal 130 Euro. Benziner sind günstiger als Diesel. Für Ausländer gibt es neben der genauso berechneten Jahresmaut auch zwei Kurzzeittarife.

Deutsche Nachbarländer wie Österreich drohen mit Klage, da sie eine Benachteiligung ausländischer Fahrer gegenüber Inländern in Deutschland orten. (APA, dpa)