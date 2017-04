Innsbruck – 2016 sei ein „zufriedenstellendes und eher gutes Jahr“ gewesen, sagte gestern Hypo-Aufsichtsratsvorsitzender Wilfried Stauder bei der Bilanzpressekonferenz. Alle wesentlichen Kennzahlen hätten sich verbessert, das EU-Beihilfenverfahren (nach der 220-Millionen-Geldspritze des Landes aus vorgezogenen Tiwag-Dividenden, Anm.) sei abgeschlossen und das Heta-Thema nach dem Vergleich der Republik Österreich mit den Gläubigern endlich vom Tisch. Und das Land bekomme eine Dividende von 10 Mio. Euro.

Laut Vorstandschef Hans-Peter Hörtnagl legte die in den Vorjahren massiv gedrosselte Bilanzsumme leicht von 7,5 auf 7,6 Mrd. Euro zu. Der risikobereinigte Gewinn (EGT) stieg von 20,2 auf 38,3 Mio. Euro – auch dank Auflösung der etwa 30 Mio. Euro an Heta-Vorsorgen. Gleichzeitig wurden fast 19 Mio. Euro an Bankabgaben gezahlt, davon als Einmalzahlung 12 Mio. Euro im Vorgriff bis 2020. Die Spar- und anderen Einlagen seien zusammen um 590 Mio. Euro angestiegen. Die Kapitalquote sei von 12,21 auf 13,7 Prozent erhöht worden. Der Personalstand blieb bei etwa 515 Mitarbeitern. Man nehme wieder Junge auf, wegen der Digitalisierung und der Schließung der Standorte in Verona und Meran könnten es aber auf Sicht in Summe etwas weniger werden, so Vorstand Johannes Haid.

Nach dem Fiasko vor einigen Jahren sei seither in Italien das Kreditvolumen „durch harte Knochenarbeit“ von 1,75 Mrd. auf 560 Mio. Euro um zwei Drittel abgearbeitet worden, sagt Vorstand Alexander Weiß. Darunter sei auch „viel gutes Geschäft in Südtirol“, das man künftig auch ausbauen wolle. Die Haftungen des Landes Tirol würden 2017 von ursprünglich 11 Mrd. Euro auf 200 Mio. Euro sinken.

Die einst von LH Günther Platter angekündigte Namensänderung (wegen der Skandalbank Hypo Alpe Adria) wurde ad acta gelegt, weil der Name durch die Heta-Lösung keine Hypothek mehr darstelle, so Stauder. Es sei für Tirol sehr sinnvoll, auch weiterhin eine selbstständige Landesbank, die vor Ort entscheidet, zu haben. Scharfe Kritik setzte es an der Regelungsflut gerade für kleinere regionale Institute, während Krisen von Großen ausgelöst worden seien und etwa in Italien „Milliarden der Großbanken im Feuer stehen“. (va)