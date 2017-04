Brüssel – Die sozialdemokratische EU-Abgeordnete und SPÖ-Delegationsleiterin Evelyn Regner hat den Vorschlag der EU-Kommission für eine „Europäische Säule sozialer Rechte“ kritisiert. Die EU-Kommission habe „einen Katalog von im Großen und Ganzen wirkungslosen Rechten“ vorgeschlagen, kritisierte Regner am Mittwoch gegenüber der APA.

Regner erkannte zwar als positiv an, dass die EU-Kommission auch einen Vorschlag zur besseren Vereinbarkeit von Beruf und Familie gemacht habe, der etwa zehn Tage Vaterschaftsurlaub bei Geburt eines Kindes vorsehe. Doch sei dies nicht genug. „Man muss vor Augen haben, dass es in Europa quasi um die Wurst geht, nicht nur um das Drehen an ein paar Schräubchen.“

„Nichts außer schöne Worte“

Die Aufgabe von EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker wäre es gewesen, auch konkrete Maßnahmen gegen die wirtschaftliche Ausbeutung von Jugendlichen, etwa im Rahmen von Praktika, vorzustellen, forderte Regner. „Von einem sozialen Fundament, von einer Säule ist nicht wirklich die Rede, außer schöne Worte.“

Regner betonte, es sei nicht überall eine Harmonisierung sozialer Rechte angesagt. Das EU-Parlament habe aber etwa eine Richtlinie für menschenwürdige Arbeitsbedingungen und Mindestlöhne gefordert. Aufgabe der EU-Kommission wäre es, Schlupflöcher zu stopfen.

„Nicht das ungezügelte, völlig frei Spiel der Kräfte“

Der ÖVP-Delegationsleiter Othmar Karas begrüßte Junckers Initiative für ein sozialeres Europa. „Die Diskussion darüber muss dringend geführt und darf nicht pauschal abgeblockt werden“, sagte er. „Wir wollen eine ökosoziale Marktwirtschaft, nicht das ungezügelte, völlig freie Spiel der Marktkräfte. Deshalb ist es notwendig, die soziale Komponente der EU stärker auszubauen.“

Personenfreizügigkeit und Mobilität in Europa funktionierten nur mit sozialer Sicherheit, betonte Karas. „Wir wollen keine Harmonisierung, sondern Mindeststandards, gemeinsame Regeln, gemeinsame Berechnungsgrundlagen und gemeinsame Rahmenbedingungen. In die Rechte und Zuständigkeiten der Mitgliedstaaten wird dabei nicht eingegriffen.

Die Einhaltung des Subsidiaritätsprinzips ist Voraussetzung für eine rasche Entscheidung.“ Die in der Charta der Grundrechte festgelegten sozialen Grundrechte sowie das Diskriminierungsverbot müssten für alle Bürgerinnen und Bürger der EU um- und durchgesetzt werden. (APA)