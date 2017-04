Wien – Bisher gab es bei Crowdinvesting-Nachrangdarlehen über 1,5 Millionen Euro keine Regulierung und keine Aufsicht. Laut einem OGH-Urteil handelt es sich bei Nachrangdarlehen aber um eine Veranlagung und ab 1,5 Millionen Euro muss aus Verbraucherschutzgründen ein Prospekt für Anleger verpflichtend angeboten werden. Die Finanzmarktaufsicht (FMA) begrüßte am Mittwoch die Präzisierung des Obersten Gerichtshofes.

Bereits platzierte Nachrangdarlehen sind von dieser Neuregelung laut FMA nicht betroffen. Seit Herbst 2015 ist in Österreich das Alternativfinanzierungsgesetz in Kraft, um Crowdinvesting in gelenkte Bahnen zu bringen und auch zu fördern. Seitdem boomt diese Finanzierungsform und nach Angaben der FMA wurden bisher 120 Finanzierungen im Rahmen dieses Gesetzes gemacht. So sammelte etwa der Wiener Fußballklub Rapid rund 3 Millionen Euro für den Bau ein neues Stadium ein.

„Die neue Rechtsauslegung stellt einerseits einen konsistenten Schutz der Anleger und Verbraucher sicher und gibt andererseits den Unternehmen Rechtssicherheit“, erklärten die beiden FMA-Vorstände Helmut Ettl und Klaus Kumpfmüller am Mittwoch vor Journalisten.

Nicht der dirketen Aufsicht der FMA unterstellt

Weil Finanzierungen im Rahmen des Alternativfinanzierungsgesetzes nicht der direkten Aufsicht der FMA unterstehen, hat sie keine Informationen über alle Anbieter in Österreich. Unternehmen, die eine Nachrangdarlehen-Finanzierung planen, sollten nun ihr Finanzierungsmodell angesichts der neuen Regelungen prüfen, empfiehlt die Finanzmarktaufsicht.

Für Aufsehen sorgte zwischen 2012 und 2014 der öffentlich ausgetragene Streit zwischen dem Waldviertler Schuhhändler Heini Staudinger und der FMA um sein Finanzierungsmodell. Staudinger hatte sich von Privatpersonen 2,8 Millionen Euro ausgeliehen und dafür 4 Prozent Zinsen gezahlt. Das war laut FMA und Höchstgericht ein illegales Bankgeschäft. In der Folge stellte Staudinger auf Nachrangdarlehen um.

Strafkompetenz und Aufsicht bei Staatsanwaltschaft

Die Erstellung eines Informationsdokumentes gemäß Alternativfinanzierungsgesetz kostet laut Branchenexperten rund 5.000 Euro, ein Prospekt im Schnitt 20.000 bis 30.000 Euro. Die Informationsdokumente werden von Rechtsanwälten und Notaren gebilligt und von Bezirksverwaltungsbehörden überprüft. Veranlagungsprospekte müssen vom Wirtschaftsprüfer gebilligt werden und die Strafkompetenz sowie Aufsicht liegt bei der Staatsanwaltschaft und subsidiär bei der FMA.

Der gesetzlich verpflichtende Prospekt soll dem Anleger ein Mindestmaß an Informationen bieten. Für falsche oder irreführende Angaben haftet der Emittent. Auch die Werbung für das Angebot darf überdies nicht irreführend sein.

Die Tiroler Firma KitzVenture hatte kürzlich eine Verwaltungsstrafe von 75.000 Euro ausgefasst. Das Unternehmen sammelt seit Ende Juli 2016 bei Kleinanlegern Geld ein und verspricht ihnen 9,75 Prozent Zinsen. Die Werbung war aber irreführend, meint die Finanzmarktaufsicht. KitzVenture habe die Risiken der Anlage verschwiegen und in der Webung nicht auf den Kapitalmarktprospekt verwiesen. (APA)