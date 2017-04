Wien – Nach monatelangen Verhandlungen haben sich SPÖ und ÖVP nun auf eine Reform der Gewerbeordnung geeinigt. Es gebe Verbesserungen für freie Gewerbe, Erleichterungen im Tourismus, für Betriebsanlagenverfahren und für Gründer. Doch über die Details der Reform schweigt man sich noch aus.

Zentraler Punkt ist eine weitere Liberalisierung der freien Gewerbe. Vorgesehen ist, dass es künftig keine Teilgewerbe mehr gibt. Von 21 Teilgewerben werden 19 gestrichen, zwei kommen in die reglementierten Gewerbe. So gibt es künftig 81 statt bisher 80 geregelte Gewerbe. Freie Gewerbe gibt es 440. Die Nebenrechte werden auf 30 % des Jahresumsatzes in einem anderen freien Gewerbe ausgeweitet. Reglementierte Gewerbe dürfen 15 % in einem anderen Gewerbe umsetzen.

Auch dem Tourismus ist man entgegengekommen. Dort wird die Sperrstundenregelung erleichtert. Zudem gibt es vereinfachte Möglichkeiten des Anbietens von Pauschalreisen und Massagen.

Das Wirtschaftskammergesetz wird geändert: Unternehmensgründer müssen im ersten Jahr nach der Gründung keine Grundumlage für die Wirtschaftskammer bezahlen. Das kostet die Wirtschaftskammer rund 20 Millionen Euro jährlich.

Ebenfalls Teil der Novelle ist ein One-Stop-Shop für Betriebsanlagen: Sämtliche Verfahren sollen von der Gewerbebehörde in einem Zug durchgeführt werden. Dafür bedarf es allerdings einer Zweidrittelmehrheit.

Die Novelle soll am 11. Mai im Wirtschaftsausschuss beschlossen werden. Damit sei ein Beschluss am 16. Mai möglich.

Obwohl auf mehrmalige Nachfrage der TT bei den Parlamentsparteien keine Inhalte der Reform preisgegeben wurden, lobten ÖVP und SPÖ die Einigung bereits. Ebenso die Wirtschaftskammer, die aber zu einer endgültigen Bewertung die detaillierte Ausformulierung der Novelle abwarten will. NEOS und das Team Stronach orten hingegen eine „Verlängerung des Stillstands“, sie fordern eine komplett neu geschriebene Gewerbeordnung.

Wirtschaftsminister Reinhold Mitterlehner (ÖVP) lobte gestern zwar die bisherigen Initiativen der Regierung, um die Konjunktur anzukurbeln – über die Einigung zur neuen Gewerbeordnung verlor er aber bei seiner Rede zum 1. Mai ebenfalls kein Wort. Er sprach sich dafür gegen eine Maschinensteuer, aber für flexiblere Arbeitszeiten und eine Mittelstand-Entlastung aus. Eine Maschinensteuer in Zeiten der Digitalisierung sei „genau das, was wir nicht brauchen“. Man müsse stattdessen Investitionen in neue Technologien fördern, nicht besteuern, forderte der ÖVP-Chef.

Eine Studie anlässlich des Tages der Arbeit zeigt, dass fast die Hälfte der Österreicher (46 %) die Bedingungen für Arbeitnehmer in Österreich besser als in anderen EU-Ländern einschätzt. Stolz ist man vor allem auf das 13. und 14. Monatsgehalt (68 %), das Sozialsystem (57 %) und Ausbildungsmöglichkeiten für Jugendliche. Die unterschiedliche Gestaltung der schulautonomen Tage in den Bundesländern wird hingegen von knapp 60 % der Befragten als sinnlos empfunden. Mehr als die Hälfte der 600 Befragten bewertet die Idee, schulautonome Ferientage in einheitliche Herbstferien umzuwandeln, positiv, zeigt die Umfrage von Research Affairs. (ecke)