Von Christoph Blassnig

Triest — Insgesamt 32 riesige, zylindrische weiße Tanks auf einem abgeschotteten Betriebsgelände nahe Triest sind weithin sichtbar. Von hier aus pumpt die Transalpine Ölleitung TAL Rohöl bedarfsgenau zu acht Raffinerien in Österreich, Deutschland und Tschechien. Im Umfeld der Raffinerien haben sich große weiterverarbeitende Industrien angesiedelt.

Laut Mauro Szalay, dem Produktionsleiter der zugehörigen italienischen Gesellschaft SIOT (Società Italiana per l'Oleodotto Transalpino) hat man den Kunden im Vorjahr 77 verschiedene Rohölsorten angeboten: „Das muss man sich vorstellen wie bei Holz: Es gibt Unterschiede in der Viskosität, der Dichte, dem Wassergehalt." Ein bis zwei Tage im Voraus bestellen die Abnehmer den benötigten Rohstoff, der dann termingerecht und auf die geforderten Parameter hin kontrolliert über Hunderte Kilometer verpumpt wird. Bedeutsam ist der Energiebedarf dafür in Form von elektrischem Strom: 400 Gigawattstunden verursachen Kosten von etwa 40 Mio. Euro pro Jahr.

Errichtet wurde das Jahrhundertprojekt ab 1964 von 8000 Arbeitern aus vierzehn Ländern in nur 1000 Tagen, was angesichts der Länge erstaunt: Insgesamt misst die TAL heute von Triest bis Karlsruhe 753 Kilometer. Im Jahr 1967 erfolgte die Inbetriebnahme: Im April legte mit der Daphnella der erste Tanker an, im Oktober erreichte dann das erste Rohöl Lenting bei Ingolstadt. Im Vorjahr wurden im Triester Hafen 500 Tanker entladen und mit 41,4 Mio. Tonnen ein neuer Durchsatz-Höchststand erzielt. Alessio ­Lilli, General Manager der gesamten TAL-Gruppe, sieht die Ingenieursleistung über drei Länder auch als symbolische Verbindung: „Mit vereinten Kräften in Friaul-Julisch Venetien, Österreich und Bayern wurde eine Brücke geschaffen, die bis heute Bestand hat." Auch der Hafen von Triest hat über die Jahrzehnte profitiert: 72 Prozent des Umsatzes kommen aus dem Öltransport.

Laut Roberto Dipiazza, dem Bürgermeister von Triest, hat das Ölgeschäft der TAL Arbeit und Wohlstand in seine Stadt gebracht. 50 unfallfreie Jahre würden beweisen, dass „im Sinne unserer Zukunft größter Wert auf die Sicherheit unserer Bevölkerung und der Umwelt gelegt wird". Nur einmal, im Jahr 1972, ist die Bevölkerung von Sirenen, Rauch und Einsatzfahrzeugen aufgeschreckt worden: Palästinenser hatten ein Attentat auf die Anlage verübt. Drei Tanks wurden durch Explosionen beschädigt. Der Betrieb wurde dadurch jedoch nicht behindert und lief ungestört weiter.

Die deutschen Bundesländer Bayern und Baden-Württemberg decken ihren Energiebedarf heute zu 100 Prozent über diese Leitung, Deutschland zu 40 Prozent. Österreich kommt auf 90 Prozent und Tschechien noch auf die Hälfte. Bis auf wenige Ausnahmen verlaufen alle Versorgungseinrichtungen unterirdisch, dreimal werden Gebirgszüge durchstoßen. In Osttirol befindet sich in Gruben bei Matrei eine oberirdische Pumpstation. In Kitzbühel quert die Rohrleitung unterirdisch die Streif. „Jeder Tropfen Treibstoff, den Sie in Österreich tanken, hat seinen Weg ursprünglich durch unsere Pipeline genommen", erklärt der Technische Leiter der TAL-Gruppe, Dirk Strack.

Die Zukunft der Mineralölindustrie sieht General Manager Alessio Lilli nicht ganz ungetrübt, aber gesichert: „Bis 2030 gehen die Experten angesichts alternativer Energieformen von einem Bedarfsrückgang um fünf bis sieben Prozent aus." Man werde weiter investieren.