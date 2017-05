Wien – Mehr als 1,2 Millionen Österreicher haben im April 1997 der Gentechnik auf den heimischen Feldern und auf den Tellern eine klare Absage erteilt. Der Anbau gentechnisch veränderter Pflanzen ist in Österreich seither verboten, 2500 Lebensmittel tragen das Gentechnik-frei-Kennzeichen. Dennoch sehen die heimische Gentechnikfreiheit nicht wenige gefährdet.

Spar-Chef Gerhard Drexel warnte gestern bei einer Festveranstaltung zum 20-Jahr-Jubiläum des Gentechnik-Volksbegehrens einmal mehr vor den Sonderklagsrechten im Handelsabkommen mit Kanada, diese würden die Gentechnikfreiheit aushebeln können. Ein Einwand, den Landwirtschaftsminister Andrä Rupprechter nicht teilt: „Auch wenn CETA in Kraft tritt, haben es die Lebensmittelhändler in der Hand, was in die Regale kommt.“

Ebenfalls besorgt werden neue Züchtungsmethoden gesehen, bei denen keine artfremden Gene eingefügt werden. Der Nachweis dieser Methoden im Endprodukt sei laut der ARGE Gentechnik.frei schwierig bis unmöglich. Rupprechter erklärte, auf EU-Ebene für eine Kennzeichnung dieser Methode eintreten zu wollen.

Keine Kennzeichnungspflicht gibt es in Österreich für Fleisch, welches von Tieren stammt, die mit gentechnisch veränderten Futtermitteln gemästet wurden. „Noch immer werden in Österreich jedes Jahr 350.000 Tonnen Gentech-Soja verfüttert, vor allem in der Schweinemast“, konkretisierte Greenpeace-Geschäftsführer Alexander Egit. Rupprechter bezeichnete diese „Eiweißlücke“ als Sorgenkind, verwies aber auf das Projekt „Donausoja“, mit dem diese zu schließen sei. (ecke)