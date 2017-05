Wien, Klagenfurt – Finanzminister Hans Jörg Schelling (ÖVP) hat am Mittwoch die bisherige Abwicklung der früheren Kärntner Hypo, der Heta, gelobt. Im Finanzausschuss des Parlaments stellte der Politiker sogar in Aussicht, dass sich die Einnahmen noch weiter erhöhen könnten. Die bisherigen Einnahmen fielen, wie die FMA am Dienstag mitgeteilt hatte, ja um 2,6 Mrd. Euro höher aus, als ursprünglich angenommen wurde.

FMA-Vorstand Klaus Kumpfmüller wies laut Parlamentskorrespondenz im Einklang mit Schelling darauf hin, dass die Abwicklung deutlich günstiger als eine Insolvenz der ehemaligen Skandalbank gewesen wäre. Eine Insolvenz hätte den Gläubigern nur 41,66 Prozent gebracht, sagte Kumpfmüller zu Christoph Matznetter (SPÖ). Durch den Verlauf der Abwicklung sollen, wie am Dienstag bekanntgeworden war, Vorranggläubiger künftig 64,4 Prozent ihrer Forderungen (Schuldenschnitt 35,6 Prozent) statt den bisher vorgesehenen 46,02 Prozent (Schuldenschnitt 53,98 Prozent) erhalten. (APA)