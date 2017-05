Paris – Frankreichs Präsidentschaftswahl geht nun in die heiße Phase: Am 7. Mai kämpfen Emmanuel Macron, Anführer der Bürgerbewegung „En Marche!“, und Marine Le Pen, Chefin der rechtspopulistischen Partei Front National, um den Einzug in den Pariser Präsidentenpalast. Beide haben völlig konträre Vorstellungen für die wirtschaftspolitische Zukunft Frankreichs. Die wichtigsten Positionen im Überblick.

Emmanuel Macron

Steuern: Die Unternehmenssteuer soll von derzeit 33 auf 25 Prozent gesenkt werden. Die Steuergutschrift für Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung (CICE) soll umgewandelt werden in eine dauerhafte Entlastung für Arbeitnehmer mit niedrigen Löhnen.

Arbeitszeit: An der 35-Stunden-Woche soll festgehalten werden. Allerdings könnte sie flexibler geregelt werden, indem Betriebe über die tatsächliche Arbeitszeit mit ihren Beschäftigten verhandeln.

Geringverdiener: Sie sollen von bestimmten Sozialabgaben befreit werden. Dadurch könnten Niedriglohnempfänger einen zusätzlichen Monatslohn pro Jahr in ihren Taschen haben.

Investitionen: Binnen fünf Jahren sollen 50 Milliarden Euro an öffentlichen Geldern investiert werden. 15 Milliarden Euro davon sollen in bessere Aus- und Weiterbildung gesteckt werden, um die Einstellungschancen von Jobsuchenden zu verbessern. Ebenfalls 15 Milliarden Euro sind geplant, um erneuerbare Energien zu fördern. Weitere Milliarden sind für die Landwirtschaft, die Modernisierung der öffentlichen Verwaltung, für Infrastruktur und Gesundheitswesen geplant.

Einsparungen: 60 Milliarden Euro an Einsparungen sind bei den Staatsausgaben vorgesehen, die in Frankreich traditionell hoch sind. Zehn Milliarden Euro soll der erwartete Rückgang der Arbeitslosenquote von derzeit etwa zehn auf sieben Prozent bringen, indem die Ausgaben für Arbeitslosengeld sinken. Durch eine verbesserte Effizienz soll das Gesundheitswesen zehn Milliarden einsparen, weitere 25 Milliarden Euro die Modernisierung des Staatsapparates.

Bildung: In Gegenden mit niedrigem Einkommen soll die Schülerzahl auf zwölf pro Klasse begrenzt werden. Lehrer sollen als Anreiz für eine Arbeit in solchen Regionen einen Bonus von 3000 Euro pro Jahr bekommen. Mobiltelefone in Schulen sollen für Kinder bis 15 Jahren verboten werden. Alle 18-Jährigen sollen einen Kulturpass im Wert von 500 Euro erhalten, den sie beispielsweise für Kino-, Theater- und Konzertbesuche ausgeben können.

Marine Le Pen

Euro: Er soll zugunsten einer eigenen Währung aufgeben werden - sofern sich die Mehrheit der Franzosen in einem Referendum für einen Abschied vom Euro ausspricht. Zuletzt erklärte Le Pen jedoch, andere Projekte könnten Vorrang haben.

EU: Nach einem Wahlsieg soll mit den EU-Partnern binnen sechs Monaten eine radikale Änderung der EU-Verträge vereinbart werden. Die Union soll dabei in einen losen Verbund der Mitgliedsländer umgebaut werden - ohne Euro und von Brüssel überwachte Budgetregeln, aber wieder mit Grenzkontrollen. Schon in den ersten beiden Monaten nach einem Wahlsieg soll das Schengen-Abkommen aufgekündigt werden, mit dem Kontrollen an den Binnengrenzen abgeschafft wurden.

Zentralbank: Sie soll bei der Rückkehr zur Landeswährung helfen und deren Kurs verteidigen. Ihr soll dabei das Recht eingeräumt werden, französische Staatsanleihen von der Regierung abzukaufen.

Protektionismus: Bei öffentlichen Ausschreibungen sollen nur französische Unternehmen zum Zuge kommen, solange der Preisunterschied nicht allzu groß ist. Auf Importe soll eine Steuer in Höhe von drei Prozent erhoben werden. Arbeitgeber, die ausländische Mitarbeiter einstellen, sollen mit einer Extrasteuer belegt werden, die zehn Prozent des Gehalts erreichen kann.

Pensionen: Das Pensionseintrittsalter soll von 62 auf 60 Jahre gesenkt werden. Sehr arme Pensionisten sollen besser unterstützt werden.

Arbeitszeit: Die 35-Stunden-Woche soll erhalten werden. Überstunden sollen steuerfrei werden.

Steuern: Diese sollen für Privathaushalte gesenkt, die Sozialausgaben erhöht werden. Auch kleinere und mittelständische Firmen sollen weniger Steuern zahlen.

Fazit

Frankreichs Wirtschaft dümpelt seit Jahrzehnten vor sich hin. Zwischen 1990 und 2007 war nur das Pro-Kopf-Wachstum Italiens schlechter. In den vergangenen drei Jahren lag das Wirtschaftswachstum deutlich unter dem der Eurozone. Die französischen Staatsschulden belaufen sich inzwischen auf 96 Prozent der Wirtschaftskraft, Tendenz steigend – was nicht zuletzt an den hohen Staatsausgaben liegt. Jeder fünfte Arbeitnehmer in Frankreich arbeitet im öffentlichen Dienst.

Die wirtschaftspolitischen Positionen von Macron und Le Pen liegen weit auseinander. Während der Anführer von „En Marche!“ auf eine Mischung aus liberalen und sozialen Reformen und stärkerer europäischer Integration setzt, will Le Pen der französischen Wirtschaft vor allem durch Abschottung zu neuem Wachstum verhelfen. Gleichzeitig verspricht sie der Bevölkerung eine Reihe sozialer Wohltaten, ohne genau zu erörtern, wie sich diese finanzieren lassen. (APA, Reuters, TT.com)