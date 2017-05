Wolfsburg – Der vom Dieselskandal geschüttelte Autokonzern VW will dem wachstumsstarken Elektroauto-Bauer Tesla die Stirn bieten. „Wir sind sehr zuversichtlich, dass wir Tesla Einhalt gebieten können“, kündigte VW-Markenchef Herbert Diess gestern an. „Die Fahrzeuge, die wir vorgestellt haben, können alles, was Tesla kann, an einigen Stellen auch einiges darüber hinaus.“

VW hat seit Herbst unter dem Namen ID (Iconic Design) drei Elektrofahrzeuge vorstellt, die in den nächsten Jahren auf den Markt kommen sollen. Bis 2025 will VW Marktführer in der Elektromobilität werden und jährlich eine Million batteriebetriebene Autos verkaufen.

Tesla ist schon mit der Sportlimousine Model S und dem SUV Model X im Elektro-Premiumsegment unterwegs und will demnächst mit dem günstigeren Model 3 zum Massenhersteller aufsteigen. Milliardär und Firmengründer Elon Musk strebt an, im kommenden Jahr insgesamt 500.000 Fahrzeuge herzustellen. Die Produktion des neuen Modells soll im Juli anlaufen und der Verkauf in den USA noch in diesem Jahr starten. Zum Vergleich: VW lieferte allein im ersten Quartal weltweit dreimal so viele Fahrzeuge aus – den Großteil allerdings mit Verbrennungsmotor.

Der Elektro-ID soll günstiger zu haben sein als das Tesla-Pendant. Erreichen will VW dies durch eine Steigerung der Produktivität bei steigenden Stückzahlen. Der Elektro-VW solle in etwa das Gleiche kosten wie ein vergleichbarer Diesel, sagte Diess. Mit der Elektroflotte will VW von Anfang an Geld verdienen. Parallel dazu treibt VW sein Sparprogramm voran, um die Investitionen in E-Mobilität, Vernetzung und Roboterautos zu finanzieren. (Reuters)