Wien, Innsbruck – Teile der Sozialpartner wünschen sich steuerliche und finanzielle Erleichterungen. In 20 von 28 EU-Staaten sei der Mehrwertsteuersatz für die Hotellerie niedriger als in Österreich, kritisiert Siegfried Egger, Obmann der Hotellerie in der Wirtschaftskammer. In Deutschland liege er bei 7 Prozent, in der Schweiz betrage er gar nur 3,8 Prozent. Dabei hänge die Spitzenposition der heimischen Hotelbranche von der internationalen Wettbewerbsfähigkeit ab. Niedrige Mehrwertsteuersätze hätten positive Auswirkungen auf Arbeitsplätze und Wettbewerbsfähigkeit, heißt es auch in einer Hotrec-Studie.

Tirols ÖGB-Jugendvorsitzender Thomas Spiegl will den Gratis-Führerschein für Lehrlinge. Ein Führerschein koste zwei bis drei Monatseinkommen und sei schwer leistbar. Dies sei eine Investition in zukünftige Facharbeiter. Viele Arbeitsplätze seien mit Öffis nur schwer erreichbar. (TT)