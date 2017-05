Wien – Die EU-Kommission stand in den vergangenen Jahren in Österreich für ihre Handelsabkommen heftig in der Kritik. Kürzel wie TTIP (auf Eis liegendes Freihandelsabkommen mit den USA) und CETA (in Umsetzung befindliches Abkommen mit Kanada) wurden zu gängigen Begriffen. In Wahrheit regeln solche Abkommen aber nur einen Teilaspekt der Globalisierung, sagt man inzwischen in der EU-Kommision.

Manchmal glaube man, Globalisierung mit Handelspolitik beherrschen zu können. In Wahrheit kämen hier aber ganz andere Fragen dazu: Bildungspolitik, Sozialpolitik, Wirtschaftspolitik etwa - oft also Themen, in denen die EU wenig Kompetenzen hat, die Mitgliedsländer hingegen die Zügel in der Hand halten.

Notwendige Kompetenzen bei den Mitgliedsländern

Am Mittwoch wird die EU-Kommission zur Frage der Gestaltung der Globalisierung („harnessing globalisation“) ein Hintergrundpapier vorstellen. Darin geht es zunächst nicht um neue Gesetzesinitiativen, sondern um eine Analyse und Zusammenstellung der Situation. Insbesondere wird die Brüsseler Institution wohl darauf verweisen, dass einige notwendige Kompetenzen in den Mitgliedsländern liegen - im Umgang mit der Globalisierung also EU und Mitgliedsländer zusammenarbeiten müssen.

Ein weiterer wichtiger Schritt im Zusammenhang mit internationalen Handelsabkommen folgt am 16. Mai: Dann wird der Europäische Gerichtshof (EuGH) eine verbindliche Bewertung veröffentlichen, welche Elemente der Handelspolitik ausschließlich EU-Kompetenz sind, und in welchen Punkten die Mitgliedsländer und damit die nationalen Parlamente mitreden dürfen (gemischte Zuständigkeit). Insbesondere wird dann eine Zuordnung der Kompetenzen im Investitionsschutz erwartet.

Handelsabkommen sind kaum mehr ein Thema

So drängend im Moment die Globalisierung auch ist, Handelsabkommen sind kaum mehr ein Thema. Österreich mit der Diskussion über CETA ist da eher eine Ausnahme. Dieses Abkommen dürfte in Kanada noch vor dem Sommer endgültig ratifiziert werden, es steht nur mehr die dritte Lesung aus. Anschließend kann jener Teil des Abkommens, der in die alleinige Kompetenz der EU fällt, in Kraft treten.

Dem Rest müssen erst alle EU-Staaten zustimmen, also auch der österreichische Nationalrat. Frist gibt es dafür keine, rechtlich ungeklärt ist auch, was geschehen würde, sollte ein EU-Staat das Abkommen ablehnen. So einen Fall gab es noch nie. Jedenfalls hat Lettland bereits CETA ratifiziert, zwei oder drei weitere EU-Staaten könnten vor dem Sommer so weit sein.

Das seit Herbst auf Eis liegende Handelsabkommen mit den USA (TTIP) zeigt hingegen wenig Lebenszeichen. Denn es war aus EU-Sicht insbesondere daran gescheitert, dass die USA unter Barack Obama nicht bereit waren, die öffentlichen Aufträge seines Landes auch für EU-Firmen zu öffnen. Unter seinem Nachfolger Donald Trump mit seinem Slogan „USA first“ dürfte das noch weniger gehen.

Insgesamt ist die EU-Kommission noch sehr zurückhaltend bei der Bewertung der US-Handelspolitik. Oft gebe es große Unterschiede zwischen Ankündigungen und der Umsetzung. So hätte das nordamerikanische Freihandelsabkommen NAFTA erst gekündigt werden sollen, nun wird es überarbeitet. In der EU gibt es aber die Sorge, dass manche Instrumente der Handelspolitik letztlich als Instrumente zum Schutz des US-Marktes genutzt werden.

Mexiko-Abkommen kaum beachtet

Diese Sorge gibt es auch im Zusammenhang mit dem US-Vorwurf, Deutschland und Österreich würden Stahl zu Dumping-Preisen in die USA liefern. Die EU zweifelt, das die USA dabei Regeln der Welthandelsorganisation WTO einhalten. Allerdings muss man das Firma für Firma überprüfen, was erst geht, wenn die konkreten Maßnahmen verhängt wurden. Über all dem hängt die Angst, dass die USA womöglich am Ende des Tages WTO-Urteile nicht mehr anerkennen könnten.

Zügig aber wenig beachtet laufen Verhandlungen mit Mexiko über eine Modernisierung des bestehenden Freihandelsabkommens. Es gibt sogar die ambitionierte politische Absichtserklärung, bis zum Jahresende zu einem Abschluss zu kommen. Mit dem südamerikanischen Wirtschaftsraum Mercosur laufen die Verhandlungen eher zäh, vor allem im Bereich Landwirtschaft spießt es sich. Im Herbst sollten Freihandelsabkommen mit Neuseeland und Australien starten. All das findet in der Öffentlichkeit wenig Beachtung. (APA)