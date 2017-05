Wien – Der Autofahrerklub ÖAMTC hat gestern einmal mehr davor gewarnt, das Pendeln zur Arbeit zu verteuern. Dies würde enorme Mehrkosten für Haushalte und Volkswirtschaft bedeuten, argumentierte der Autofahrerclub. Das Thema Klimaschutz sieht die Interessenvertretung als Vorwand, weitere Belastungen für Autofahrer einzuführen. Diskutiert würden etwa Öko-Steuerreform, die Abschaffung der steuerlichen Bevorzugung des Diesels gegenüber dem Benzin oder eine kilometerabhängige Pkw-Maut, sagten die ÖAMTC-Vertreter.

Bernhard Wiesinger vom ÖAMTC hält den öffentlichen Verkehr nicht überall für eine Alternative zur Fahrt mit dem eigenen Pkw. Er fordert mehr Anreize für Car-Sharing oder Sammeltaxis. Um seine Argumente zu untermauern, hat der ÖAMTC zwei Studien in Auftrag gegeben, die die Auswirkungen etwaiger finanzieller Belastungen für Pendler und die Wirtschaft insgesamt aufzeigen sollen. Für eine davon wurden knapp 1000 ÖAMTC-Mitglieder befragt.

Sebastian Kummer, Professor an der Wirtschafts-Uni Wien (WU), berechnete in einem Szenario mit mehreren Belastungen für Autofahrer, dass eine Familie mit zwei Kindern Mehrkosten von zwischen 220 und 3000 Euro im Jahr hätten. Im Extrem-Szenario ging der Professor davon aus, dass Mineralöl- und Versicherungssteuer saftig erhöht würden, die Parkgebühren um die Hälfte explodieren und eine kilometerabhängige Autobahnmaut eingeführt würde. Freilich: Derartiges ist aktuell in Österreich nicht geplant.

Der emeritierte WU-Professor Heinrich Otruba rechnete vor, dass bei einer Einschränkung des Verkehrs das Bruttoinlandsprodukt binnen eines Jahres um 1 Mrd. Euro sinken würde. Für die Folgejahre veranschlagt er je 420 Mio. Euro.

Österreich ist ein Land der Pendler. Laut ÖAMTC pendeln mehr als 2 Mio. Menschen in die Arbeit. 1,3 Mio. bekommen ihre Wege durch die Pendlerpauschale gefördert. Gemeinsam mit dem so genannten „Pendler-Euro“ kostet das den Staat 600 Mio. Euro an Steuereinnahmen jährlich.

Als Grund fürs Pendeln geben viele ÖAMTC-Mitglieder an, dass es am Wohnort keinen gleichwertigen Job gebe. Öffis werden aus Zeitgründen, aufgrund fehlender Flexibilität oder unpassender Verbindungen oftmals nicht genutzt. (wer, APA)