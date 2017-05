Wien – Zweifelsohne hat der Austrokorporatismus schon bessere, vor allem mächtigere, Zeiten erlebt. Trotzdem gibt es derzeit für die Sozialpartnerschaft anhand mancher Themen die Chance, Handlungsfähigkeit zu beweisen, die die Bundesregierung nach den Verwerfungen der vergangenen Tage nicht unbedingt hat.

Die Bundesregierung hat von den Sozialpartnern bei den Themen Arbeitszeitflexibilisierung und 1.500-Euro-Mindestlohn eine Lösung bis Ende Juni eingefordert. Ansonsten werde man das Heft selbst in die Hand nehmen. Sollten sich die Sozialpartner zusammenraufen – was sie auch ernsthaft versuchen, wie sie erst heute sagten –, und Lösungen finden, so könnte das die Sozialpartnerschaft und ihr Standing gegenüber der Bundesregierung stärken.

„Interessante These“

Diese These bezeichneten sowohl die Politikwissenschafterin Kathrin Stainer-Hämmerle als auch der Politikberater Thomas Hofer im APA-Gespräch als „interessant“. Sollten Lösungen in den Langzeit-Streitthemen gefunden werden, könne damit dargestellt werden, wer aktuell noch für die Menschen arbeitet - und zwar im Gegensatz dazu, wer auf Posten und persönliche Vorteile aus sei, sagte Stainer-Hämmerle.

Gefahren bergen Lösungen bei Arbeitszeitflexibilisierung und Mindestlohn, dass Einigungen womöglich „ein bisserl gegen die Wahlkampflogik gehen könnten“, sagte Hofer. Jetzt Handlungsfähigkeit zu zeigen, wäre für die Sozialpartner aber gescheit, so der Fachmann, mit Verweis auf die „Überlebensstrategie nach dem potenziellen Ende der sogenannten Großen Koalition“. Hofer erinnerte daran, dass auch schon Chancen vergeben wurden. Als Beispiel nannte er eine fehlende Reform der Sozialversicherungsträger, bei der die Sozialpartner die eigene Reformfähigkeit zeigen hätten können.

Beide Politikexperten prophezeien den Sozialpartnern aber eher schwierige Zeiten ab der nächsten Legislaturperiode, also nach den Neuwahlen die für Herbst avisiert sind. „Es kommt sicherlich zu einer echten Belastungsprobe“, so Hofer. „Die Tragfähigkeit der Sozialpartnerschaft wird sich erst dann beweisen, wenn einer der beiden großen (SPÖ, ÖVP, Anm.) nicht in der Regierung ist. Schwarz-Blau war schon ein Schlag.“

Blaue Regierungsbeteiligung könnte Einfluss reduzieren

Ich nehme an, sollten die Freiheitlichen in der nächsten Koalition sitzen, dass dann der Einfluss der Sozialpartner zurückgeschnitten würde“, sagte Stainer-Hämmerle. Schon in der Zeit der schwarz-blauen Koalition von Wolfgang Schüssel sei der Einfluss der Sozialpartner zurückgedrängt worden. Zuletzt hat sich auch der sozialpartnerschaftlich sozialisierte Reinhold Mitterlehner (Wirtschaftskammer) zurückgezogen, der mit Rudolf Hundstorfer (Gewerkschaft) eine starke Achse gebildet habe. Da Bundeskanzler Christian Kern weniger gewerkschaftlichen Einfluss zulasse als sein Vorgänger Werner Faymann, seien die Sozialpartner auch schon etwas weiter zurückgedrängt worden, so die Fachfrau.

Stainer-Hämmerle attestierte den Sozialpartnern, vor allem Arbeiterkammer und Gewerkschaft, hohe Vertrauenswerte in der Gesellschaft. Das erhöhe auch die Chance einer „Rückkehr“ der Sozialpartner, nachdem sie weiter zurückgedrängt worden sind. Denn die Parteien würden schlussendlich auch gerne auf sie zurückgreifen dank der hohen Vertrauenswerte in der Bevölkerung.

Hintergrund für die österreichische Sozialpartnerschaft in der Zweiten Republik ist nach den Erfahrungen der Ersten Republik das Ziel, durch den Korporatismus (gesellschafts-, wirtschafts-, sozial-)politische Fragen konsensual zu lösen. Zu den Sozialpartnern gehören auf Arbeitgeberseite die Wirtschaftskammer und die Landwirtschaftskammer. Auf Arbeitnehmerseite sind es Arbeiterkammer und Österreichischer Gewerkschaftsbund. (APA)