Athen – Streiks gegen neue Sparmaßnahmen haben in Griechenland das öffentliche Leben am Mittwoch zum Teil lahmgelegt. Fähren blieben in den Häfen und Busse sowie Züge fielen aus. Auch Ärzte und Mitarbeiter in Behörden beteiligten sich an dem Ausstand, zu dem die großen Gewerkschaften einen Tag vor der geplanten Abstimmung im Parlament über weitere harte Einschnitte aufgerufen hatten.

Die Regierung in Athen hatte weiteren Ausgabenkürzungen zugestimmt, um an dringend benötigtes Kapital aus dem Rettungspaket zu kommen. Unter anderem sollen die Renten 2019 gekürzt werden.

Die Euro-Finanzminister treffen sich am Montag, um über den Abschluss der Reformüberprüfung in Griechenland zu beraten und wenn möglich neue Finanzmittel für das hoch verschuldete Land freizugeben. Ob dann auch ein Beschluss über Schuldenerleichterungen erreicht wird, ist noch unklar.

Die griechische Wirtschaft ist zuletzt in die Rezession zurückgefallen. Experten machten für den Rückschlag auch die schleppenden Verhandlungen der Regierung mit den internationalen Geldgebern über neue Finanzhilfen mitverantwortlich, die Unternehmen und Verbraucher lähmten. ((APA, Reuters)