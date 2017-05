Innsbruck – Auf das AMS Tirol wartet der „größte Auftrag“ der vergangenen Jahre, verkündete AMS-Tirol-Chef Anton Kern gestern. Gemeint ist der Start der „Aktion 20.000“, die gestern von SPÖ und ÖVP in den Nationalrat eingebracht wurde. Langfristiges Ziel der Aktion ist, die Langzeitarbeitslosigkeit über 50-Jähriger zu halbieren.

Die Arbeitslosigkeit ist zuletzt zwar gesunken, bei Arbeitnehmern über 50 Jahren gibt es aber einen gegenläufigen Trend. Seit 2012 hat sich die Anzahl langzeitarbeitsloser Menschen über 50 Jahre nahezu verdreifacht. „In Tirol gibt es 19.000 Langzeitarbeitslose über 50 Jahren“, sagt Kern.

20.000 Arbeitsplätze in den österreichischen Gemeinden über gemeinnützige Trägervereine und Unternehmen sollen mit der Initiative des Sozialministeriums geschaffen bzw. gefördert werden. In Tirol sollen 800 Jobs entstehen.

Mit 1. Juli startet die Aktion in den Tiroler Pilotregionen Innsbruck und Innsbruck-Land. Dort ist der Anteil Langzeitarbeitsloser in dieser Altersgruppe am höchsten. „Langzeitarbeitslosigkeit bewirkt, dass Menschen ihre Würde verlieren. Wir wollen ihnen diese wieder zurückgeben“, sagte Sozialminister Alois Stöger (SPÖ) bei der Präsentation der Aktion in der Innsbrucker AMS-Zentrale. Gerade in den gemeindenahen Bereichen gebe es „Jobs, die braucht man, aber es bezahlt sie keiner“, erklärt der Sozialminister. Als Beispiele nannte er etwa Schulsekretariate, um Lehrer zu entlasten, Altstoffsammelstellen, deren Öffnungszeiten man mit zusätzlichem Personal verlängern könne, und den Pflegebereich.

Gemeindeverbandspräsident Ernst Schöpf sieht ebenfalls Beschäftigungspotenzial in den Gemeinden. Skeptisch sei man im Verband aber, ob nach der Anschubfinanzierung alle weiter beschäftigt werden können. Dennoch kann sich Schöpf auch vorstellen, dass einige die vorerst über einen Trägerverein Beschäftigten – wahrscheinlich GemNova – später von den Gemeinden auch übernommen werden.

Nach der Pilotphase ab Juli 2017 soll die Aktion 2018 auf ganz Tirol bzw. Österreich ausgeweitet werden. Zur Finanzierung werden zusätzlich 200 Mio. Euro zur Verfügung gestellt. Im Herbst 2018 werden die Pilotprojekte evaluiert, ist die Aktion erfolgreich, wird sie fortgesetzt und weitere 200 Mio. Euro werden lockergemacht.

Laut Kern gibt es bereits zahlreiche Interessenten, etwa bei gemeindenahen Betrieben wie den Innsbrucker Sozialen Diensten sowie bei gemeinnützigen Vereinen. „Bei einer Infoveranstaltung für ältere Langzeitarbeitslose war ebenfalls eine hohe Motivation spürbar“, sagt der AMS-Chef. Konkrete Jobs und die dazu passenden Arbeitnehmer sollen in den kommenden Wochen evaluiert werden. „Mit Anfang Juli werden die Ersten bereits ihre Jobs aufnehmen“, ist Kern für die Aktion bereits zuversichtlich. (ecke)