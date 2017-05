Brüssel – Die Europäische Kommission hat am Montag ihre länderspezifischen Empfehlungen im Zyklus der EU-Wirtschaftskoordinierung, im EU-Jargon auch „Europäisches Semester“ genannt, vorgelegt. Die EU-Mitgliedstaaten sollten den aktuellen wirtschaftlichen Aufschwung für Strukturreformen, Investitionen und Haushaltskonsolidierung nutzen um für nachhaltiges Wachstum zu sorgen, so die Forderung.

Im Rahmen des Stabilitäts- und Konvergenzprogramms empfiehlt die EU-Kommission die Defizitverfahren gegen Kroatien und Portugal einzustellen. Wenn der Rat den Empfehlungen der Kommission folge, unterlägen „nur noch vier Mitgliedstaaten der korrektiven Komponente des Stabilitäts- und Wachstumspakts, während es 2011 noch 24 Länder waren“.

EU-Kommission fordert Reformen von Österreich

Die EU-Kommission hat Österreich am Montag aufgefordert durch Pensionsreformen, Arbeitsmarkt-, Bildungs- und Gesundheitspolitik auf die Herausforderungen einer immer älter werdenden Bevölkerung zu reagieren. Auch gebe es trotz einer kontinuierlichen höheren Teilnahme von Frauen am Arbeitsmarkt, noch immer „signifikante Unterschiede“ bei der Beschäftigung und Bezahlung von Frauen und Männern.

Außerdem sei es notwendig die Anstrengungen zur Integration von Migranten und Menschen mit einem migrantischen Hintergrund in den Arbeitsmarkt zu verstärken, so die EU-Kommission in ihren länderspezifischen Empfehlungen im Rahmen des Europäischen Semesters. Menschen mit niedriger Qualifikation seien überproportional von struktureller Arbeitslosigkeit betroffen, daher seien Bildungsmaßnahmen unabdingbar, so die Kommission. Dabei gehe es auch darum Ungleichheiten beim Zugang zur Bildung zu beseitigen.

Es sei ebenso wichtig, ältere Menschen in den Arbeitsmarkt zu integrieren, damit die sozialen Sicherungssysteme nachhaltig und ausgeglichen blieben. Auch sei dafür zu sorgen, dass älter Menschen länger aktiv und gesund blieben, so die Kommission. In einigen EU-Mitgliedsstaaten, darunter Österreich sei das Gesundheitssystem etwa durch Unterfinanzierung, durch ineffiziente Verteilung der Ressourcen, einen zu starken Fokus auf Krankenhäuser und Personalengpässe unter Druck.

Wachstumsgewinne auf mehrere Schultern verteilen

Für Zypern, Italien und Portugal, die übermäßige makroökonomische Ungleichgewichte aufweisen, empfiehlt die Kommission derzeit keine Verschärfung der Verfahren. Für Belgien und Finnland sieht die EU-Kommission das Schuldenstandkriterium derzeit unter Vorbehalten als erfüllt an. Die Konsolidierungsmaßnahmen in Italien würden derzeit keine weiteren Schritte erfordern, so die Kommission. Rumänien müsse die 2016 erfolgten Abweichungen vom Anpassungspfad in Richtung auf das mittelfristige Haushaltsziel korrigieren.

Die Wirtschaft habe sich in sämtlichen Mitgliedsstaaten positiv entwickelt, sagte der für den Euro und den sozialen Dialog zuständige EU-Kommissions-Vize Valdis Dombrovskis. „Wir sollten diesen konjunkturellen Rückenwind nutzen, um unsere Volkswirtschaften wettbewerbsfähiger, widerstandsfähiger und innovativer zu machen“, so Dombrovskis. Reformen, welche die Wachstumsgewinne auf mehrere Schultern verteilten und der Produktivität neue Dynamik verliehen, sollten vorangestellt werden, sagte er.

„Die Krise liegt hinter uns: nun wenden wir uns dem sozialen Kapitel zu“, betonte EU-Sozialkommissarin Marianne Thyssen. Jetzt wo es wirtschaftlich aufwärtsgehe, „müssen wir in allgemeine und berufliche Bildung von hoher Qualität investieren, damit diejenigen, die abgehängt zu werden drohen, wieder eine Perspektive haben“. „Produktivitätszuschläge sollten sich auch in höheren Löhnen niederschlage“, forderte Thyssen.

Auch wenn das Wirtschaftswachstum das sechste Jahr in Folge anhalte und sich auch 2018 fortsetze, verlaufe die Erholung derzeit uneinheitlich, sagte EU-Währungskommissar Pierre Moscovici. „Wir müssen alle verfügbaren Instrumente einsetzen, um das Wachstum zu unterstützen.“ Die EU-Kommission empfehle daher allen Mitgliedsstaaten ein Gleichgewicht zwischen der Gewährleistung tragfähiger Haushalte und einer Finanzpolitik, die sich förderlich und nicht bremsend auf die Konjunktur niederschlägt, zu finden, so Moscovici. (APA, TT.com)