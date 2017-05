Abu Dhabi, Wien – Das Bild, das Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) am Donnerstag in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) an Kronprinz Mohammed Bin Zayed Al Nahyan übergab, hatte sowohl historischen als auch symbolischen Wert. Es zeigt Bruno Kreisky im Jahr 1981 beim bisher letzten Besuch eines österreichischen Regierungschefs in dem Golfstaat. Das ist schon eine Weile her.

Daher wollte Kern in der seither „lange vernachlässigten Region“ als Türöffner fungieren. „Zumindest einen Spalt“, so das Vorhaben des Kanzlers und der Wirtschaftskammer Österreich (WKO), sollte Kern die Türen für österreichische Unternehmen in den VAE aufmachen, „der Rest sind dann zähe Verhandlungen“.

Ein Paar Ski für den Kronprinzen

Der Name Kreisky wurde von Kern bei seiner Reise nach Ägypten und in die VAE des Öfteren in den Mund genommen, war die ehemalige SPÖ-Ikone doch ein anerkannter Player in der Region. Allein „wie wir hier empfangen wurden“ habe gezeigt, dass diese historischen Beziehungen noch nachwirkten, zeigte sich der Regierungschef überzeugt.

Eine Tradition also, an die Kern zumindest die wirtschaftlichen Beziehungen betreffend in den durch den Öl-Boom vergangener Jahrzehnte reich gewordenen Golf-Emiraten anschließen wollte. Um die gute Stimmung zu fördern, wurde der Kronprinz - ein begeisterter Skifahrer, der im Winter auch gerne in Österreich Station macht - mit einem Paar österreichischer Ski beglückt.

Die VAE - eine Föderation von sieben Emiraten im Südosten der Arabischen Halbinsel in Südwestasien mit derzeit rund neun Millionen Einwohnern - sind der größte Handelspartner für Österreich in der Golfregion mit Exporten in der Höhe von 640 Millionen Euro im Jahr 2016. Die wirtschaftliche Verflechtung zwischen den flächen- und einwohnerzahlmäßig gleich großen Staaten Österreich und VAE nimmt weiterhin zu. So stiegen die österreichischen Investitionen in den VAE um knapp 30 Prozent auf vier Mrd. Euro, umgekehrt jene der AVE in Österreich um fünf Prozent auf 4,7 Mrd. Euro.

Weiters stehen mit der OMV (24,9 Prozent) und dem Chemiekonzern Borealis (64 Prozent) wichtige Unternehmen im Teil-Eigentum der VAE. An den aktuellen Verhältnissen soll sich laut OMV-Chef Rainer Seele vorerst auch nichts ändern. Mit der staatseigenen Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) sei daher eine „Absichtserklärung“ für eine Kooperation unterzeichnet worden.

Ergeiziges Entwicklungsprogramm

Die Regierung in Abu Dhabi verfolgt laut WKO neben dem Ausbau der Erdölförderung auf 3,0 Mio. Barrel pro Tag bis 2020 unter Einbindung europäischer und US-amerikanischer Konzerne ein ehrgeiziges Entwicklungsprogramm. Auch die OMV engagiert sich verstärkt und baut gerade ihren Sitz für die gesamte MENA-Region in Abu Dhabi massiv aus.

Natürlich sei es bei den Gesprächen auch um im Verhältnis kleinere Engagements Österreichs in den Emiraten gegangen, meinte der Kanzler und nannte Waagner-Biro oder Siemens Österreich als Beispiele. Oder die Getränkehersteller „Red Bull“ und „Power Horse“, die ein geplantes Gesetz beunruhigt, das es unter anderem ermöglichen würde, Energy Drinks künftig mit 100 Prozent zu besteuern.

Türkei ein „unruhestiftender Faktor“

Ob das Gesetz noch abgewendet werden kann, ist zweifelhaft, aber zumindest würden die Bedenken thematisiert. „Diesen Gefallen“ mache er Red-Bull-Chef Dietrich Mateschitz „gerne“, betonte Kern geradezu demonstrativ, „wenn es Österreich hilft“. Mateschitz hatte zuletzt mit Kritik an der Kern- und SPÖ-geführten Regierung, unter anderem wegen der Flüchtlingspolitik, aufhorchen lassen.

Politisch sei bei den Gesprächen insbesondere auch die Rolle der Türkei zur Sprache gekommen, berichtete Bundeskanzler Kern, der am Nachmittag noch mit Ministerpräsident Mohammed bin Rashid Al Maktoum zusammentraf. Diese werde in den VAE und der Region überhaupt als „Unruhe stiftender Faktor“ wahrgenommen. Österreich, scherzte der Kanzler jedoch, brauche sich da ohnehin „nicht weiter engagieren“. Eine Anspielung auf Österreichs auch EU-intern exponierte - weil äußerst kritische - Haltung gegenüber dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan. (APA)