Von Nikolaus Paumgartten

Gries a. Br., Sterzing – Eine viertelseitige „Todesanzeige“ in der Südtiroler Tageszeitung Dolomiten sorgte am Freitag vergangener Woche für ordentliches Aufsehen südlich des Brenners. Die Firma Leitner mit Sitz in Sterzing wählte diese Form, um sich von einem Herzensprojekt endgültig zu verabschieden: dem Windpark in den Brennerbergen. Das Kassationsgericht in Rom hatte mit seinem Urteil von Mitte April den Plänen des Südtiroler Traditionsunternehmens eine Absage erteilt. Damit geht ein fast sieben Jahre dauerndes Ringen um die Errichtung von Windrädern im Grenzgebiet zwischen Kreuzjoch und Sattelberg zu Ende.

Für Leitner-Chef Anton Seeber wurde mit dem Urteil aus Rom ein Leuchtturm-Projekt zu Grabe getragen. Eines, das von Beginn an von allen möglichen Seiten scharf kritisiert worden war. „Man hat die Chance, am Brenner – einem Ort mit perfekten Voraussetzungen – ein echtes Vorzeigeprojekt zu errichten, nicht genutzt und statt dessen kurzsichtig auf Blockade gesetzt“, macht Seeber keinen Hehl aus seinem Ärger. Dabei habe es durchaus auch genügend Stimmen gegeben, die die Sinnhaftigkeit eines Windparks in den Brennerbergen erkannt hätten. „Viele Bürger und auch Mitglieder der Nichtregierungsorganisationen sind durchaus meiner Meinung. Weil sie eben wissen, dass der Strom nicht ,einfach so‘ aus der Steckdose kommt“, sagt der Leitner-Chef. Grundsätzlich werde man sich in Zukunft die Frage stellen müssen, was man wolle: „Schlicht gegen alles zu sein und dabei keine konkreten Alternativen anzubieten wird unsere Gesellschaft nicht weiterbringen.“ Denn der Strom für die Eisenbahn, für E-Mobilität oder auch für den Haushalt müsse irgendwie erzeugt werden. „Da ist Windenergie eine ideale Ergänzung zu Sonnen- und Wasserkraft. Windenergie ist saubere, CO2-neutrale und erneuerbare Energie“, betont Seeber.

Einen neuen Anlauf für einen Windpark in den Brennerbergen wird es wohl nicht geben, so der Leitner-Chef, der trotz dem bitteren Aus für das Projekt den Blick wieder nach vorne richtet: „Ich habe ein Unternehmen zu führen und trage die Verantwortung für unsere Mitarbeiter und die Zukunft unserer Firma. Da geht es nicht um Siege oder Niederlagen – sondern darum, Jobs zu erhalten und unternehmerische Perspektiven zu schaffen.“