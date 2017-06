Wien – Es wird sechsmal so viel verbaut, wie in der Nachhaltigkeitsstrategie der österreichischen Bundesregierung im Jahr 2002 festgeschrieben wurde. „Wir sind somit bei der Zerstörung unserer Böden leider Europameister im negativen Sinn“, betont Hagelversicherungschef Kurt Weinberger.

In den vergangenen zehn Jahren wurden pro Tag durchschnittlich 20 Hektar Äcker und Wiesen verbaut. Das entspricht der Fläche von 30 Fußballfeldern. „Wir fordern daher eine Korrektur der Bodenpolitik und eine Reform der Raumordnung“, fordert Weinberger. „Die verbaute Fläche nahm von 2001 bis 2016 um rund 24 Prozent zu. Das entspricht einem Plus von rund 1090 Quadratkilometern“, was umgerechnet rund dem 2,5-Fachen der Landesfläche Wiens entspricht, erläutert Konrad Pesendorfer, Chef der Statistik Austria. Damit wuchs die Beanspruchung von Flächen seit 2001 deutlich schneller als die österreichische Bevölkerung (plus 8,7 Prozent).

Ein folgenschweres Umweltproblem sei die fortschreitende Bodenversiegelung, also die Abdeckung des Bodens durch wasserundurchlässige Schichten, etwa Asphalt. Der Anteil der versiegelten Flächen an den Siedlungs- und Verkehrsflächen in Österreich betrug 2016 rund 41 Prozent. Einen Rückgang gibt es bei der Verbauung. Von 2014 bis 2016 wurden pro Tag durchschnittlich 14,7 Hektar an Boden verbaut, während es in der Periode 2013 bis 2015 noch täglich 16,1 waren. Diese Böden stehen für eine landwirtschaftliche Nutzung nicht mehr zur Verfügung.

Der Wegfall von Versickerungsflächen erhöht zudem die Gefahr von Überschwemmungen und Hochwassern. Von den 14,7 Hektar an täglichem Bodenverbrauch werden sechs Hektar versiegelt. Das bedeutet, dass kein Wasser- und Luftaustausch für den Boden mehr möglich ist und die natürlichen Bodenfunktionen verlorengehen.

Der Umwidmung von Agrar- in anderweitige Nutzflächen steht eine enorme Fläche an ungenutzten Gewerbe- und Industriegründen gegenüber, sagt Weinberger: „In Österreich gibt es rund 40.000 Hektar an Industrie­brachen, das entspricht in etwa der Fläche der Stadt Wien. Diese sollten durch finanzielle Anreize wieder genutzt werden.“ Weiteres Problem: Österreich hat mit 1,8 Quadratmetern europaweit die höchste Supermarktfläche pro Kopf. (APA)