Von Alois Vahrner

Dublin – „Wir haben Angst. Das ist, als wenn im Falle Österreichs Deutschland aus der EU austreten würde“, fand ein Reiseführer beim Besuch einer Tiroler Banken-Delegation in Dublin einen eindringlichen Vergleich für das, was Irland mit dem Austritt des großen Nachbarn Großbritanniens aus der EU bevorsteht.

Das einstige Armenhaus Europas hatte in den letzten Jahrzehnten einen regelrechten Wachstumsboom erlebt – auch durch die mit extrem niedrigen Steuern (nur 12,5 Prozent Körperschaftssteuer) angelockten Großkonzerne vor allem aus den USA, wie Google, Facebook, Amazon, Intel, Dell, Microsoft und viele andere, die sich meist in und um die einst von den Wikingern gegründete Hauptstadt scharten. So holte Irland auch einen sehr großen Außenhandels-und Dienstleistungsüberschuss, auch dank Produkten wie Botox und Viagra und vielen über Irland operierenden Briefkastenfirmen.

Dann platzte die Immobilien-Blase, der keltische Tiger rutschte in eine schwere Krise. Ein Kollaps des Bankensystems konnte nur mit Notverstaatlichungen und fast 70 Mrd. Euro internationaler Finanzhilfe abgewendet werden. Die Wirtschaft schrumpfte in den Krisenjahren ab 2008 um kumuliert fast ein Fünftel, seit 2013 geht es aber wieder kräftig aufwärts. Bei Wachstumsraten von 4 bis 8 Prozent in den letzten Jahren ist schon die Rede vom keltischen Phönix, der aus der Asche stieg.

Allerdings bleiben die Aussichten ähnlich wechselhaft wie das Wetter der Insel. Um das 4,6-Millionen-Einwohner-Land, in dem in den unzähligen Pubs Guinness-Bier und Whiskey Nationalgetränke sind und in dem Fußball in der Beliebtheit erst nach Gaelic Football, Hurling oder Rugby rangiert, ziehen gleich an mehreren Fronten dunkle Wolken auf: So haben sowohl die EU als auch die USA, die unter Präsident Trump zudem ihre Konzerne mit eigenen Steuersenkungen und einer Amnestie zurücklocken wollen, das Steuerparadies ins Visier genommen. Eine EU-Neu- regelung, die eine Aufteilung der Steuern auf die EU-Herkunftsländer vorsieht, könnte Irland 4 Mrd. Euro pro Jahr kosten.

Größte Gefahr ist aber der Brexit. 30 Prozent der irischen Exporte, allen voran von agrarischen Produkten wie Rindfleisch, gehen zum großen Bruder, rechnet Wirtschaftsforscher Edgar Morgenroth vom Economic and Social Research Institute vor. „Die Iren wissen über die Brexit-Folgen viel besser Bescheid als die Engländer selbst. Für diese stehen mit der EU 10 Prozent ihres Außenhandels in Frage, für die EU mit den Briten nur 2 Prozent“, so Morgenroth. Ein harter Brexit, den die bei der Wahl gebeutelten Tories um Premierministerin Theresa May wollen, könnte auch den Austausch mit Nordirland sehr erschweren – aber auch die Wiedervereinigungsbestrebungen auf der grünen Insel verstärken.

Irland könnte teilweise durch den Brexit aber auch profitieren – etwa indem Firmen und Finanz­institute zum ebenfalls englisch sprechenden EU-Nachbarn wechseln. JPMorgan etwa hat sich bereits ein Gabäudeprojekt für über 1000 Mitarbeiter gesichert.

Irland ist laut Experten für Investoren sehr attraktiv – wegen der niedrigen Steuern sind auch die Lohnnebenkosten sehr gering. Die Welle an Konzern-Ansiedlungen hat auch sehr viele Top-Arbeitskräfte aus aller Welt ins Land gelockt. Bis 35.000 Euro Einkommen sind für Beschäftigte in Irland nur 20 % Steuer fällig, darüber 40 %. Teilweise sind die Gehälter hoch, das sind aber auch die Lebenshaltungskosten. Es gibt enorme Preissteigerungen bei Wohnungen, Mieten und Häusern, ein Kindergartenplatz kostet in Dublin 800 bis 900 Euro im Monat. Gleichzeitig sind die Sozialleistungen nur gering, es gibt nur drei Tage Krankenstands-Fortzahlung. Die Zahl der Obdachlosen, die sich die Wohnung nicht mehr leisten konnten, steigt stark.

Aus Österreich haben etwa 4000 Firmen Geschäfte mit Irland, 650 sind stärker aktiv. Stark im Geschäft ist etwa die Strabag, aus Tirol sind das laut Außenhandelsstelle etwa Swarovski oder der Beleuchtungs-Spezialist MK Illumination.