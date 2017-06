München – Dürfen in München bald keine Diesel-Fahrzeuge mehr fahren? Der Münchner Oberbürgermeister Dieter Reiter hat eine große Diskussion in Gang gebracht – und macht sich damit vor allem in der Wirtschaft kein „So sehr ich mich freuen würde, wenn es ohne solche Verbote ginge, so wenig sehe ich, wie wir künftig weiter ohne Sperrungen auskommen werden“, sagte Reiter (SPD) der Süddeutschen Zeitung (Mittwochausgabe).

Hintergrund für seine Überlegungen: Nach einem im März veröffentlichten Beschluss des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs ist die Landeshauptstadt dazu verpflichtet, bis Ende des Jahres Pläne für Fahrverbote von Dieselfahrzeuge vorzubereiten. Betroffen wären je nach angewandter Abgasnorm zwischen rund 130.000 und 170.000 Fahrzeuge. Insgesamt haben rund 300.000 der über 700.000 in München zugelassenen Autos einen Dieselmotor.

Abgas-Messungen hätten auf vielen Straßen der bayerischen Landeshauptstadt erschreckende Ergebnisse geliefert. Die Zeitung berichtete, dass der von der Europäischen Union zugelassene Mittelwert für Stickstoffdioxid auf den großen Ring- und Einfallsstraßen regelmäßig überschritten werde. Das gehe aus Daten hervor, die München nach einem Urteil des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs bis Ende Juni vorlegen muss.

Industrie und Handel in Bayern lehnen die Pläne für ein Diesel-Fahrverbot empört ab. Die Rede ist von Waren, die nicht mehr angeliefert werden könnten und viele Pendler, die ihren Arbeitsplatz nicht mehr erreichen würden, weil der öffentliche Nahverkehr überfordert sei, so die Wirtschaftsverbände.

Die Diskussionen über Fahrverbote für Dieselautos in mehreren deutschen Städten haben die Autobranche aufgeschreckt, weil sie einen Preisverfall für Diesel-Pkw befürchtet. Sie will die Abgaswerte nun durch Nachrüstungen der Motoren verbessern. Baden-Württemberg hatte für Stuttgart wegen häufig überhöhter Feinstaubwerte Fahrverbote für Dieselautos ab 2018 angekündigt. Ministerpräsident Winfried Kretschmann hatte aber betont, das Verbot sei nicht in Stein gemeißelt, wenn alte Dieselmotoren nachgerüstet werden könnten. Auch Hamburg hatte für bestimmte Straßenabschnitte zeitweise Fahrverbote beschlossen. (APA, TT.com)