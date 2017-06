Brüssel, Athen – Seit Monaten ringt das hoch verschuldete Griechenland mit seinen Gläubigern um die Auszahlung weiterer Milliarden aus seinem Rettungsprogramm. Erschwert wurde eine Einigung durch Forderungen nach Schuldenerleichterungen - auch von Seiten des Internationalen Währungsfonds (IWF).

Athen stemmte sich vor dem Treffen der Eurogruppe am Donnerstag weiter gegen einen Kompromissvorschlag - und machte vorsorglich den deutschen Finanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) für ein mögliches Scheitern verantwortlich.

Warum drängt jetzt die Zeit?

Griechenland hängt schon seit 2010 am Tropf internationaler Geldgeber. 2015 vereinbarte Athen mit den Euro-Partnern ein drittes Hilfspaket über bis zu 86 Mrd. Euro. Ausgezahlt sind bisher 31,7 Mrd. Euro. Im Juli muss Athen große Mengen Altschulden an internationale Gläubiger zurückzahlen. Dazu braucht es rund 7,5 Mrd. Euro, die es aus eigener Kraft nicht aufbringen kann.

Geht es nur um die Altschulden?

Nein. Die Euro-Länder diskutieren eine Auszahlungssumme von „maximal 9,5 Milliarden Euro“, wie ein EU-Diplomat sagte. Mit dem höheren Betrag könnte Athen auch Zahlungsrückstände in Griechenland selbst begleichen, etwa gegenüber Firmen mit Staatsaufträgen. Dies könnte der Wirtschaft etwas mehr Schwung verleihen.

Hat Griechenland die Reformauflagen erfüllt?

Im Prinzip ja. Schon beim letzten Treffen der Eurogruppe im Mai waren sich die Finanzminister einig, dass es dieses Mal nicht an einer fehlenden Reformbereitschaft Athens lag. Nur Tage zuvor hatte Griechenland ein Sparpaket mit neuerlichen Pensionskürzungen und Steuererhöhungen mit einem Volumen von 4,9 Mrd. Euro verabschiedet.

Warum scheiterte die Einigung dann?

Der griechische Finanzminister Euklid (Efklidis) Tsakalotos wollte laut Vertretern der Euro-Länder einer Vereinbarung wegen der fehlenden Zusage für Schuldenerleichterungen nicht zustimmen. Deutschland und die anderen Euro-Länder pochten dabei auf eine Absprache vom Mai 2016, wonach über mittelfristige Schuldenerleichterungen wie längere Kreditlaufzeiten erst nach dem Ende des dritten Hilfsprogramms im August 2018 entschieden wird.

War Athen in der Frage also isoliert?

Nicht ganz. Auch der Internationale Währungsfonds (IWF) hält die Schuldenlast Griechenlands von derzeit 179 Prozent der Wirtschaftsleistung für viel zu hoch. Der IWF wollte deshalb, dass die Euro-Länder jetzt schon Zusagen für Schuldenerleichterungen machen.

Warum ist der IWF wichtig?

Finanziell könnten die Euro-Länder die Griechenland-Hilfe auch ohne den IWF stemmen. Der deutsche Finanzminister Schäuble will den Fonds aber an Bord haben, um den Druck auf Athen aufrecht zu erhalten und politische Deals unter den Europäern zu abgeschwächten Reformauflagen zu verhindern. Schäuble verweist auch darauf, dass das Bundestagsmandat für das Rettungsprogramm eine Beteiligung des IWF vorsieht.

Wie könnte ein Kompromiss aussehen?

Der IWF will nun eine selten genutzte Möglichkeit einsetzen, um einen Durchbruch zu ermöglichen. Demnach würde der Fonds ein Hilfsprogramm beschließen, aber kein Geld auszahlen, bis die Euro-Länder 2018 über Schuldenerleichterungen entschieden haben. Schäuble zeigte sich am Dienstag überzeugt, dass es bei der Eurogruppe einen Durchbruch geben werde.

Wie sieht Athen das?

Ministerpräsident Alexis Tsipras forderte am Mittwoch weiter eine „Umschuldung“, damit Griechenland wirtschaftlich auf die Beine kommt. „Wir sind noch weit von einer Lösung in der Eurogruppe am Donnerstag entfernt“, sagte laut der griechischen Nachrichtenagentur ANA ein Regierungsvertreter in Athen. Schuld sei Deutschland, „das keine Schritte Richtung Zukunft unternommen“ habe.

Was passiert, wenn es keine Einigung gibt?

Wenn sich Schäuble nicht bewege, „bekäme Kanzlerin (Angela) Merkel die heiße Kartoffel“, sagte der griechische Regierungsvertreter. Tsipras werde dann ein Sondertreffen der Staats- und Regierungschefs der Eurozone am Rande des EU-Gipfels Ende kommender Woche beantragen. (APA, AFP)