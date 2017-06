Von Alois Vahrner

Innsbruck – Nachdem Ulrike Rabmer-Koller wegen des „fehlenden und inakzeptablen Reformwillens“ der Politik entnervt das Handtuch geworfen hatte, wurde Alexander Biach vor wenigen Wochen zum neuen Vorsitzenden des Hauptverbands der Sozialversicherungsträger gekürt. Der Rücktritt Rabmer-Kollers sei für ihn überraschend gekommen, sie habe einen guten Job gemacht.

Er wolle zusammen „mit allen beteiligten Akteuren ein moderneres, schnelleres, effizienteres und gerechteres Gesundheitssystem“ erreichen, kündigte Biach bei seinem gestrigen Tirol-Besuch gegenüber der TT an. Österreichs Gesundheitssystem sei laut einem neuen weltweiten Ranking an die 14. Stelle vorgerückt, 80 Prozent seien laut einer Umfrage mit dem System zufrieden.

Zurzeit läuft eine von Sozialminister Alois Stöger (SPÖ) in England für 630.000 Euro in Auftrag gegebene Effizienzstudie. Von den voraussichtlich im Juli vorliegenden Ergebnissen erwartet sich Biach ebenso wie Tirols Gebietskrankenkassen-Obmann Werner Salzburger und Direktor Arno Melitopulos eine Art Optionen-Katalog.

Von einer Fusionierung aller Kassen, wie diese jüngst FPÖ-Obmann Heinz-Christian Strache in einer Koalition nach der Wahl durchsetzen möchte, hält Biach weniger. Es gehe um effiziente Strukturen und gleichzeitig um Verankerung vor Ort. „Unsere Verwaltungskosten sind halb so hoch wie in der Schweiz und Deutschland.“ Österreich liege bei einem Budget von 15,7 Mrd. Euro bei 500 Mio. Euro Verwaltungskosten, die Schweiz (hat 60 Kassen gegenüber 18 in Österreich) bei 1 Mrd. Euro und das gegenüber Österreich so große Deutschland (132 Kassen) bei 10 Mrd. Euro.

Biach ist auch gegen die von Bundeskanzler Christian Kern in seinem Plan A verlangte Auflösung von 2,65 Mrd. Euro an Krankenkassen-Rücklagen, um damit etwa die angebotenen Leistungen zu erhöhen bzw. Selbstbehalte zu streichen. Da gehe es um „Neid-Diskussionen“, maximal 1 Mrd. Euro an Rücklagen seien frei verfügbar. Mit 120 Euro pro Einwohner wäre die Wirkung „dieses zudem auch nur einmaligen Effekts sehr überschaubar“.

„Die Menschen interessiert Nüsse, wie genau wir organisiert sind, die Versorgung muss gut und kostengünstig sein“, so Biach. Aufgabe der Politik seien nicht mehr Belastungen für die Arbeitnehmer, sondern eine florierende Wirtschaft und mehr Arbeitsplätze, dann sei auch mehr finanzierbar. „Wir können das Geld im Sinne der Versicherten besser einsetzen, als das die Politik teilweise will.“

Ziel seien gleiche Leistungen für gleiche Beiträge bis zum Jahr 2021. In elf von 23 Leistungsgruppen würden alle Träger noch Ende Juni eine Vereinheitlichung beschließen, etwa bei der Zecken-Impfung, dem PSA-Test, den Transportkosten, bei Rollstühlen, Blutzuckerstreifen, Windeln, Zahnspangen oder dem Krankengeld bei Familienzuschlägen und stationären Aufenthalten, so Biach.

Kommen soll auch eine „elektronische Service-Offensive“, die elektronische Gesundheitsakte ELGA soll binnen zwei Jahren (in Tirol bis 2018) ausgerollt werden. In einem Fünf-Stufen-Modell (auch zu für die Kassen 5,5 Mrd. Euro teuren Spitalsaufenthalten) solle die eigene Gesundheitskompetenz gestärkt werden, eine Hotline soll eine Vorabklärung bringen, dann sollen 75 Primärversorgungszentren (davon sechs in Tirol) neuen Bedürfnissen von Patienten und Ärzten entgegenkommen, dann kommen Fachärzte und erst am Ende der Kette das teure Spital.