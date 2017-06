Innsbruck – 2020 finden die nächsten Wirtschaftskammerwahlen statt, gewählter Präsident ist Jürgen Bodenseer (70). Und das seit 2004. Dass sich seine Amtszeit dem Ende nähert, weiß Bodenseer. Bereits im Jänner gab es Diskussionen darüber. Damals stellte er klar, dass er rechtzeitig vor den nächsten Wahlen sein Präsidentenamt übergeben werde. Doch manche Fragen erhalten eine gewisse Eigendynamik, wenn sich die äußeren Umstände ändern. Oder einfach Wahlen bevorstehen. So auch jetzt. Deshalb gab es in den vergangenen Wochen hinter den Kulissen einige Gespräche, schließlich ist die Bodenseer-Nachfolge ein begehrter Job.

Die Vorverlegung der Nationalratswahlen auf 15. Oktober hat den Diskussionsprozess noch einmal beschleunigt. Denn was macht Bodenseer-­Erzrivale und ÖVP-Wirtschaftsbundobmann Franz Hörl (60)? Der Zillertaler würde am liebsten wieder in den Nationalrat einziehen. Im Wahlkreis Innsbruck-Mitte mit Innsbruck-Land und Schwaz gilt in der ÖVP Langzeit-Nationalrat Hermann Gahr als Favorit. Außerdem würde Hörl nicht gegen Gahr in den Ring steigen. Auf der Landesliste für die Nationalratswahl ist nur Platz eins sicher, vielleicht diesmal auch der zweite. Doch die Reißverschlussregelung macht es komplizierter. Sicher wäre für Hörl nur Platz eins. Geht Landwirtschaftsminister Andrä Rupprechter ins Rennen, wovon derzeit auszugehen ist, wäre dieser Platz versperrt. Danach käme eine Frau zum Zug.

Der Nationalrat ist derzeit also keine „gmahte Wiesn“ für Hörl. Eine Kandidatur für den Landtag wäre eine fixe Option, doch Hörl lieb­äugelt politisch lieber mit Wien. Weil alles ein wenig vertrackt ist, kommt deshalb eine dritte Variante ins Spiel: der Posten des Wirtschaftskammerpräsidenten. Hörl will das nicht mehr dezidiert ausschließen, gibt sich aber zurückhaltend. Zumal Jürgen Bodenseer nicht vor 2019 gehen will. Das bestätigt dieser gegenüber der TT. „Es gibt keinen Grund dafür. Wie immer erklärt, werde ich Mitte 2019 meine Funktion übergeben“, erklärt der Wirtschaftskammerpräsident.

So lange möchte Franz Hörl aber nicht mehr warten. Andererseits würden manche in der Partei den wortgewaltigen Wirtschaftsbundobmann lieber in der Kammer statt auf einem Mandat sehen. Als Interessenvertreter wäre Hörl schließlich weiter in seinem „richtigen“ Element, heißt es. Möglicherweise klinken sich die Parteioberen in diese Frage ein.

Eine Alternative zur Politik wäre die Wirtschaftskammer auch für Wirtschaftslandesrätin Patrizia Zoller-Frischauf (VP). Sie wird der nächsten Landesregierung aller Voraussicht nicht mehr angehören, für die ehemalige Wirtschaftskammervizepräsidentin könnte der Sprung an die Spitze der Interessenvertretung ein Ausstiegsszenario sein. Wie auch die Funktion der Landtagspräsidentin, sollte die 57-Jährige noch einmal kandidieren.

Für ein mögliches Landtagsmandat wird seit Monaten der Unternehmer und Thaurer Bürgermeister Christoph Walser gehandelt. Der 42-Jährige ist Wirtschaftskammerobmann in seinem Bezirk Innsbruck-Land. Der Jüngste der potenziellen Nachfolgekandidaten für Bodenseer soll intern nicht verhehlen, dass es ihn weniger in die Politik, sondern noch stärker in die Kammer ziehe. Und am liebsten würde er Jürgen Bodenseer beerben. Walser würde außerdem für einen Generationenwechsel stehen. Möglicherweise findet sich sein Name aber auf der Kandidatenliste für den Landtag, die von der Volkspartei im Herbst erstellt wird.

Wer wird noch gehandelt? Wirtschaftskammervizepräsidentin Barbara Thaler werden ebenfalls Ambitionen nachgesagt, der Name von Neo-Vizepräsident Manfred Pletzer fällt auch immer wieder. (pn)