Lissabon – Portugal hat angesichts positiver Konjunkturaussichten erneut früher als erwartet eine Tranche von einer Milliarde Euro an Hilfskrediten aus der Zeit der Schuldenkrise an den Internationalen Währungsfonds (IWF) zurückgezahlt. Bis August sei eine weitere Tilgung von 2,6 Mrd. Euro vorgesehen, teilte das Finanzministerium am Freitag mit

Auf die für heuer geplanten Emissionen von Staatsanleihen habe der Schritt keine Auswirkungen. Auch Anfang kommenden Jahres wolle das Land IWF-Kredite vorzeitig zurückzahlen.

Portugal hat inzwischen mehr als die Hälfte der 2011 vergebenen Gelder des IWF zurückgezahlt. In der Schuldenkrise hatte das Euroland insgesamt 78 Mrd. Euro von der EU und dem IWF erhalten. Etwa ein Drittel stammt vom Währungsfonds, der dafür höhere Zinsen verlangt als die EU. Seit 2015 zahlt Portugal den IWF-Anteil vorzeitig zurück mit Geldern, die es zu günstigeren Konditionen am Markt aufnehmen konnte.

Wachstumsprognose fast verdoppelt

Der IWF beurteilt die Aussichten für die Konjunktur in Portugal deutlich optimistischer und hat seine Wachstumsprognose fast verdoppelt. Das Bruttoinlandsprodukt werde heuer wohl um 2,5 Prozent zulegen, teilte der IWF am Freitag mit. Bisher hatte er nur ein Plus von 1,3 Prozent erwartet. Im nächsten Jahr dürfte die Konjunktur noch einmal um 2,0 (bisherige Prognose: 1,2) Prozent anziehen. Der IWF begründete seine Zuversicht mit steigenden Investitionen und Exporten sowie der verbesserten Haushaltslage. (APA/Reuters)