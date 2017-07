Bozen, Innsbruck – Öffentlichkeitswirksam zu Grabe getragen. Das hat die Firma Leitner mit Sitz in Sterzing ihr geplantes Windpark-Projekt in den Brennerbergen. Mit einem halbseitigen Inserat in Form einer Todesanzeige in der Tageszeitung Dolomiten verabschiedete sich das Südtiroler Paradeunternehmen im Juni endgültig von dem Plan, im Grenzgebiet zwischen Kreuzjoch und Sattelberg 19 Windräder zu errichten. Das Kassationsgericht in Rom hatte mit einem Urteil Mitte April dem Vorhaben eine Absage erteilt. Eine Entscheidung, die Firmen-Chef Anton Seeber nicht ohne den Ausdruck von Unverständnis und einer Portion Ärger zur Kenntnis nahm. Er kritisierte vor allem die Naturschutzorganisationen für ihre „kurzsichtigen Blockaden“.

In einer gemeinsamen Stellungnahme zu Aussagen Seebers in den Dolomite­n und der TT üben nun die Alpenvereine von Südtirol und Österreich sowie der Dachverband für Natur- und Umweltschutz Kritik. So weisen sie etwa den Vorwurf Seebers, die Naturschutzvereine hätten nur blockiert, aber keine Alternativen eingebracht, entschieden zurück. „Wir fordern, die beiden Wasserkraftwerke Töll-Forst sowie Forst-Marling zusammenzulegen und bei gleichzeitiger Erhöhung der derzeitigen Restwassermenge in der Ausleitungsstrecke Töll-Marling die Ausbauwassermenge derart zu erhöhen, dass der gesamte Schwall der Oberliegerkraftwerke im Vinschgau abgearbeitet werden kann. Ein Projekt, das nicht nur 40 GWh an zusätzlicher elektrischer Energie pro Jahr generiert, sondern den problematischen gewässerökologischen Zustand in der heutigen Schwall-beeinflussten Restwasserstrecke auch deutlich verbessern würde“, kontern die Naturschutzorganisationen. Es sei außerdem nicht richtig, dass die Straßen und Stromanbindung für den Windpark bereits vorhanden gewesen wären, wie Seeber erklärt hatte. „Was er nicht sagt, ist, dass die bestehende Militärstraße samt Tunnels für die notwendigen Schwer-Spezialtransporte massiv ausgebaut und gesichert sowie ca. sieben Kilometer neue Straßen in alpinem Gelände hätten angelegt werden müssen. Zudem wären Umspannstation und Übergabestation sowie Mittelspannungsleitung von den einzelnen Anlagen zur Umspannstation und zur Übergabe ins Tal notwendig gewesen.“

Außerdem wären die Windräder genau in einer wichtigen europäischen Vogelzugroute errichtet worden, die jährlich von Hunderttausenden Zugvögeln genutzt werde, so die Naturschutzvereine.

Zur Aussage Seebers, er könne nicht seine ganze Zeit für ein solches Projekt verschwenden, meinen die Vereine, dass es ja eigentlich bereits ein eindeutiges Urteil in erster Instanz vor dem Verwaltungsgerichtshof in Bozen gegeben habe. „Herr Seeber hat von seinem Recht Gebrauch gemacht, sich an den Staatsrat sowie nachfolgend an die Kassation zu wenden, nicht wir.“ Insgesamt sei festzuhalten, dass die verschiedenen Instanzen der Gerichtsbarkeit in dieser Causa mit ihren Entscheidungen festgehalten haben, dass der Genehmigungsweg und die geltenden Gesetze immer und von jedem einzuhalten seien, unabhängig von der vermeintlichen Strahlkraft eines Projektes. „Unabhängige Gerichtsbarkeit ist ein hohes Gut unserer Demokratie – alles andere wäre Willkür und die kann auch Herr Seeber nicht wollen.“ (np)