Von Matthias Reichle

Landeck – „Wir Oberliegergemeinden haben die gleichen Probleme – beim Nahverkehr, beim Tourismus und der Infra­struktur“, betont der Grinner Bürgermeister und Obmann des Planungsverbandes 6, Thomas Lutz. Gemeint sind die kleinen Kommunen rund um Landeck, in den Verband fallen neben der Bezirksstadt und Zams noch Stanz, Grins, Tobadill, Schönwies, Fließ und Pians. Man habe deshalb Gespräche mit dem Landeshauptmann gesucht, betont Lutz. Ziel ist, eine so genannte Stadt-Umland-Kooperation einzuleiten, ähnlich wie im Lienzer Talboden. Es gehe darum, Synergien aufzudecken und gemeinsame Projekte anzugehen – dazu soll es auch zusätzliche Förderungen des Landes geben.

Kürzlich wurde ein EU-gefördertes Leaderprojekt beschlossen, um den Prozess zu starten, erklärt RegioL-Geschäftsführer Gerald Jochum. Bis Anfang 2018 sollen Gemeinden über verschiedene Kooperationsmöglichkeiten nachdenken. Es wird ein externer Berater hinzugezogen, der gemeinsam mit den Kommunen Themenfelder und Leitprojekte erarbeiten soll. „Am Ende steht ein Konzept“, so Jochum. Das werde man im Anschluss auch dem Landeshauptmann vorstellen. Wo es interessante Projekte gibt und bestehende Förderschienen nicht reichen, werde man über eine zusätzliche Finanzierung nachdenken müssen. Ein regionalwirtschaftliches Sonderförderprogramm wie im Oberen Gericht wo in zehn Jahren zehn Millionen Euro ausgeschüttet werden, wird es aber keines geben. So etwas ist auch beim Land nicht in Vorbereitung. „Im Unterschied zum Oberen Gericht gibt es kein fixes Budget von zehn Mio. Euro“, so Jochum. Es soll auch kein Programm oder Förderrichtlinien geben. Die Bürgermeister des Planungsverbandes haben positiv auf das Vorhaben reagiert – und auch vom Landeshauptmann kamen positive Signale. „Die Zeiten sind vorbei, wo jeder sein Süppchen kocht“, so Lutz. Kritik gab es zuletzt in Zams an der Vergabe der Prozessbegleitung. Die Gemeinden zahlen für die Vorbereitungen nach einem Schlüssel 34.200 Euro. In der Zammer Gemeinderatssitzung vergangene Woche stimmten acht Mandatare dafür, sieben dagegen. Kritik gab es an den Kosten von 2000 Euro für Zams. . Für die Gemeinde könnte ein Vielfaches herausschauen, so Jochum.