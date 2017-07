Wien – Österreich soll den Wirtschaftsaufschwung für Reformen nutzen und außerdem die Digitalisierung im Land forcieren, schreibt die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) in ihrem Länderbericht.

Die OECD hebt in ihrem Länderbericht die stabile und wohlhabende Wirtschaft Österreichs hervor. Nach vier Jahren mit niedrigem Wachstum zwischen 0,1 und 1 Prozent wuchs die österreichische Wirtschaft im Jahr 2016 real wieder um 1,5 Prozent. Für 2017 prognostizieren Ökonomen einen Anstieg des Bruttoinlandsprodukts (BIP) um 2,2 bis 2,4 Prozent. „Österreich befindet sich inmitten eines bemerkenswerten wirtschaftlichen Aufschwungs, der, unterstützt von einer zeitlich gut angesetzten Steuerreform, für ein hohes Maß an Wohlstand und einen starken sozialen und regionalen Zusammenhalt gesorgt hat“, sagte die stellvertretende OECD-Generalsekretärin Mari Kiviniemi gestern bei der gemeinsamen Präsentation des Berichts mit Infrastrukturminister Jörg Leichtfried (SPÖ) und Digitalisierungs-Staatssekretärin Muna Duzdar (SPÖ).

Angesichts des Wirtschaftsaufschwungs sollte die Regierung aber weitere Maßnahmen setzen, um die Schuldenquote von zuletzt 82,6 Prozent weiter zu senken. Die erwartbaren steigenden Kosten durch die Alterung der Gesellschaft seien in Österreich „sehr hoch“. Auf diese Kostensteigerung müsse mit einer „schnellen Erhöhung“ des effektiven Pensionsalters reagiert werden.

Im Bildungs-, Gesundheits- und Pflegesystem und in der öffentlichen Verwaltung in Österreich gibt es nach Ansicht der OECD einige Ineffizienzen, weil die Finanzierung und Verwaltung sich über zu viele Bereiche erstrecke. Die OECD-Experten empfehlen eine Angleichung der Steuer- und Ausgabenhoheit.

Nachholbedarf ortet die OECD im Bereich Digitalisierung. „Die Anpassung an die globale digitale Revolution verlief in Österreich langsamer als in den am meisten fortgeschrittenen OECD-Ländern“, schreibt die OECD. In einigen Bereichen sei man in Österreich führend, insgesamt würde sich der Abstand zu den digital besonders fortschrittlichen Ländern aber eher vergrößern. Kiviniemi erinnerte daran, dass in der Digitalwirtschaft ein langsamer Wandel gefährlich sei, weil das Prinzip „The winner takes it all“ gelte. Der digitale Wandel erhöhe außerdem den bereits bestehenden Druck am Arbeitsmarkt und bei der sozialen Inklusion.

Leichtfried ortet Nachholbedarf im Bereich der Digitalisierung bei kleinen und mittleren Unternehmen. Er will eine Strategie für die nächste Mobilfunkgeneration 5G und Laptops und Tablets für alle Kinder im Land erreichen. Duzdar erklärte, dass bei der „Digital Roadmap“ der Bundesregierung ein Monitoring vorgesehen sei. (APA, ecke)