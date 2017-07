Brüssel – Produktfälschung ist auf dem Vormarsch. Nach Angaben des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses (EWSA) wird weltweit mit gefälschten Produkten im Wert von 600 bis 1000 Milliarden Euro gehandelt. Die OECD geht davon aus, dass Produktfälschung und -piraterie in der EU bis zu fünf Prozent der EU-Warenimporte mit einem Gegenwert von 85 Milliarden Euro ausmachen, was den Verlust von rund 800.000 Arbeitsplätzen bedeutet. Hinzu komme ein jährlicher Ausfall von Steuereinnahmen in Höhe von etwa 14,3 Milliarden, einschließlich Mehrwert- und Verbrauchssteuern.

Massive Kritik ernten die EU-Länder. „Uneinheitliche Bestimmungen in der EU spielen Kriminellen in die Hände“, beklagt Antonello Pezzini, Berichterstatter des EWSA. Sowohl die unkoordinierte und unterschiedliche Umsetzung der EU-Vorschriften in den Mitgliedstaaten als auch die Unterschiede bei der Wirksamkeit der Zollkontrollen würden den Fälschern in die Hände spielen und die Verbringung gefälschter Produkte in die EU erleichtern. „Wenn wir jetzt keine Maßnahmen ergreifen, drohen Rückschläge in Forschung, Innovation und Investitionen, Imageschaden und Qualitätseinbußen, Risiken für Gesundheit, Sicherheit und Umwelt, der Ausfall von Einnahmen bei Steuern und Abgaben sowie ein Scheitern bei der Bekämpfung der organisierten Kriminalität“, warnt Pezzini.

Die weltweit 300 zollfreien Gebiete in 135 Staaten, darunter das Zollfreigebiet Tanger Med in Marokko, das nur 15 km von der Grenze zur EU liegt, müssten demnach besonders aufmerksam beobachtet werden. Diese Gebiete würden häufig für den Austausch, die Dokumentierung und die Umetikettierung des Inhalts von Containern genutzt.

Zur Fälschungsbekämpfung fordert der EWSA etwa eine bessere Rückverfolgung der Produkte. Zudem müssten Tätigkeiten der Nachrichtendienste und Abkommen im Bereich der Strafverfolgung entlang der Lieferkette verstärkt werden. Weiters fordert Pezzini, dass Bestimmungen zur Bekämpfung von Produktfälschungen in neue Freihandelsabkommen aufgenommen werden sollten. Er verlangt auch ein koordiniertes Vorgehen im elektronischen Handel sowie Vorschriften, um den Verkauf von Arzneimitteln, Lebensmitteln und anderen sensiblen Produkten im Internet zu überwachen.

Am stärksten von Produktfälschung betroffen waren von 2011 bis 2013 die USA, gefolgt von Italien, Frankreich, der Schweiz sowie Japan und Deutschland. (TT)