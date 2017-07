Wien – Beim Errichten von Wohnraum liegt Österreich zwar im europäischen Vergleich vorne, hat aber auch einen Rückstand aufzuholen. Mit 7,6 Bauvorhaben pro 1000 Einwohner wurde 2016 der höchste Wert von 19 untersuchten Ländern – 18 EU-Länder plus Israel – erreicht, wie aus dem aktuellen Deloitte Property Index hervorgeht. Dahinter folgten Israel mit 6,1 und Frankreich mit 5,7 geplanten Wohnungen. Das Schlusslicht bildete Portugal mit 1,1 Wohnbauvorhaben.

Allerdings hat Portugal mit 574 Wohnungen je 1000 Einwohner auch den höchsten Wohnungsbestand der untersuchten Länder. Österreich liegt mit 444 Wohnungen je 1000 Einwohner unter dem Schnitt der 28 EU-Staaten (486).

Bei den Immobilienpreisen bewegte sich Österreich laut Deloitte im abgelaufenen Jahr mit einem durchschnittlichen Kaufpreis von 2572 Euro pro Quadratmeter im Mittelfeld. Für eine Wohnraumfläche von 70 Quadratmetern sind hierzulande demnach im Schnitt rund sechs Bruttojahresgehälter fällig. Damit könnten sich die Österreicher im Vergleich noch am ehesten eine Wohnung leisten. Tschechen zahlen im Schnitt 10,9 Jahresgehälter für eine Wohnung, Franzosen 8, Italiener 6,4 Bruttojahresgehälter. Im teuren Wien aber seien gut neun Bruttojahresgehälter nötig. Denn dort liege der durchschnittliche Quadratmeterpreis bei rund 4000 Euro.

Im internationalen Vergleich am günstigsten kam Wohnraum in Portugal – mit durchschnittlich 1068 Euro pro Quadratmeter. Am teuersten ist Großbritannien mit einem landesweiten Quadratmeterpreis von im Schnitt 4628 Euro. Den mit deutlichem Abstand höchsten Quadratmeterpreis in den analysierten Ländern wies die Stadt London mit 16.538 Euro aus; dahinter folgte Paris mit 12.374 Euro.

Beim Vermieten von Wohnraum winkten in Wien mit 2,8 % vergleichsweise geringe Renditen. Damit lag Wien gleichauf mit Paris nur einen Platz vor London. Besser sah es in Graz (3,1 %) und in Linz (3,4 %) aus. (mas, APA)