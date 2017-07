Von Max Strozzi

Brüssel – 2016 trat in Österreich die Steuerreform in Kraft. So wurden etwa bei der Einkommenssteuer die Steuerstufen und Steuersätze reformiert. Änderungen gab es beispielsweise auch beim Kinderfrei- und beim Kinderabsetzbetrag, zudem wurde die Negativsteuer – eine Gutschrift für Erwerbstätige, die keine Steuer bezahlen und einen Ausgleich beantragen – angehoben.

Die EU-Kommission hat Österreichs Änderungen bei Einkommenssteuer, Kinderabsetzbetrag etc. unter die Lupe genommen und nun ihr Ergebnis veröffentlicht. Konkret wurden die Auswirkungen der Reform auf die Steuerlast des Haushalte, auf das Budget sowie auf Umverteilungseffekte simuliert. Demnach hat die Reform der Einkommenssteuer laut EU-Kommission ihr Ziel erreicht, die Steuerlast zu senken und damit die verfügbaren Einkommen zu erhöhen. Die Reform habe im Jahr 2016 quer durch alle Haushaltskategorien dazu geführt, dass den Menschen auch mehr Geld zur Verfügung stand. Im Schnitt je Haushalt 810 Euro oder 3,2 % mehr im Jahr.

Allerdings mit großen Unterschieden. Denn je mehr man verdient, desto mehr hat man von der Reform profitiert. So hatte das Zehntel der Haushalte mit den niedrigsten Einkommen (1. Dezil) nach der Reform im Schnitt 55 Euro im Jahr mehr an verfügbarem Einkommen übrig. Das Plus aus der Reform nimmt parallel zum Einkommen zu. Bis hin zu den 10 Prozent der Haushalte mit den höchsten Einkommen – ihnen brachte 2016 die Reform im Schnitt 1729 Euro. Weiters kommt die EU-Kommission zum Schluss, dass die Ungleichverteilung durch die Reform nur marginal verbessert wurde.

Dem Staat entgingen 2016 im Vergleich zu 2015 rund 4,8 Milliarden an Einnahmen, das entspricht 1,4 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Allerdings weist die EU-Kommission auch darauf hin, dass Zweitrundeneffekte nicht berücksichtigt wurden – also z. B. etwaige höhere Einnahmen aus der Umsatzsteuer, zumal die Österreicher einen Teil ihres höheren Einkommens auch wieder ausgegeben haben dürften.

Es gibt aber auch Verlierer. Denn die Steuerreform hat manche Ungleichgewichte verstärkt. „Kinderlose Haushalte profitieren stärker von der Reform als Haushalte mit Kindern“, schreibt die EU-Kommission. Am wenigsten profitiert haben demnach Alleinerziehende: Ihnen blieben im Gesamtjahr 2016 durch die Reform im Schnitt zwar 426 Euro mehr übrig als im Jahr 2015, ein kinderloses Paar hatte aber im Schnitt 1034 Euro mehr in der Geldbörse. Einem Paar mit Kindern spülte die Reform zusätzliche 769 Euro aufs Konto. Dass Alleinerzieher schlechter davonkommen, zeigt sich demnach auch an einer anderen Detailauswertung. So habe die Reform in sämtlichen Haushaltskategorien – Familie mit Kindern, kinderlose Familien und Singles, Senioren etc. – das Armutsrisiko signifikant gesenkt. Einzig bei Alleinerziehern sei das Armutsrisiko gestiegen, so die EU-Kommission. Konkret sind laut Studie fast 30 Prozent der Alleinerziehenden armutsgefährdet, haben also laut EU-Kommission monatlich weniger als 1117 Euro zur Verfügung.