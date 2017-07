Brüssel, Wien – EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker nimmt sich der Anliegen osteuropäischer Mitgliedsstaaten an, gegen eine behauptete doppelte Qualität bei Lebensmitteln ein- und derselben Marke vorzugehen. Bei einem Treffen mit dem slowakischen Premier Robert Fico in Brüssel sagte Juncker, eine Diskriminierung sei „inakzeptabel“. Obwohl die Sache nationale Kompetenz sei, wolle er Gesetzesänderungen auf EU-Ebene nicht ausschließen, so Juncker.

Fico betonte, die Angelegenheit sei „nicht lächerlich“. Er werde aber „nicht tolerieren, dass die Schokolade in Österreich besser ist, bei gleichem Preis, verglichen mit dem Produkt in Tschechien, Polen oder der Slowakei“. „Was würden Westeuropäer sagen, wenn in ihrem Waschpulver 20 Prozent weniger wichtige Stoffe enthalten wären und sie damit heißeres Wasser beim Waschen verbrauchen müssten“, so der slowakische Premier.

Zuletzt hatte Österreichs Landwirtschaftsminister Andrä Rupprechter die Kritik der Slowakei und Tschechien zurückgewiesen. „Ich habe in Tschechien schon Manner-Schnitten gegessen, die schmecken ganz hervorragend.“ Er könne „keinen Unterschied“ erkennen. Prag und Bratislava sehen sich bei Lebensmitteln mit gleicher Marke (beispielsweise bei Manner-Schnitten oder Red Bull) benachteiligt, weil diese Produkte in ihrem Land angeblich nicht so gut schmecken wie in Österreich oder Deutschland.

Alle in Österreichs Supermärkten erhältlichen heimischen Geflügelprodukte sind nun gentechnikfrei. Seit 1. Juli würden nämlich nicht nur sämtliche Hühner, sondern auch neu eingestallte Puten in Österreich gentechnikfrei gefüttert, wie die Geflügelproduzenten jetzt der Umweltorganisation Greenpeace mitteilten. Durch die Umstellung würden in Zukunft jährlich mehr als 3000 Tonnen weniger Gentech-Soja importiert werden. Besonders viel Handlungsbedarf sieht Greenpeace in der Schweine- und in der Rinderbranche. (TT, APA)