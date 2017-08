Von Stefan Eckerieder

Wien – Der Dieselskandal, das Klimaabkommen von Paris und auch die hohe Verkehrsbelastung haben in den vergangenen Monaten die Diskussion um Spritsteuern angeheizt. Vor allem die steuerliche Begünstigung für Diesel steht angesichts der millionenfachen Manipulation von Abgastests deutscher Autobauer auf dem Prüfstand. Aber auch die im Vergleich mit den Nachbarländern niedrige Besteuerung von Diesel und Benzin in Österreich wurde vom Europäischen Umweltbüro wiederholt angeprangert. Das Wirtschaftsprüfungsunternehmen Deloitte hat deshalb auf Anfrage der TT errechnet, welche Auswirkungen eine Erhöhung der Steuer auf Diesel sowie eine allgemeine Erhöhung der Mineralölsteuer (MÖSt.) auf das deutsche Niveau auf die heimische Staatskasse hätte.

1Dieselprivileg: Inklusive der Umsatzsteuer ist Diesel gegenüber Superbenzin steuerlich um 10,2 Cent begünstigt. Ohne diese Begünstigung würde der Preis für Diesel an den Zapfsäulen auf 117,2 Cent steigen (Stand 26. Juni). Österreich würde damit schlagartig beim Dieselpreis einen Spitzenplatz unter den Nachbarländern einnehmen. Auf die Staatskassen hätte das jedoch kaum positive Auswirkungen, erklärt Eduard Kurz, Steuerexperte von Deloitte Österreich: „Wir kommen unter aktuellen Rahmenbedingungen zu dem Schluss, dass ein Ende des Dieselprivilegs nicht zu Mehreinnahmen für den Staat führt.“ Grund sei zum einen der Wegfall des Tanktourismus von Autofahrern aus den Nachbarstaaten und des Schwerverkehrs. „Durch den Wegfall des Tanktourismus beim Diesel würde nicht nur weniger Mineralölsteuer eingenommen, sondern auch die Umsatzsteuer aus den Tankexporten wegfallen“, sagt Kurz. Der Dieselverbrauch der Österreicher würde hingegen nicht sinken, meint Kurz. Grund sei der hohe Anteil (60 Prozent) von Dieselfahrzeugen auf Österreichs Straßen. Mittelfristig würde sich daran nichts ändern, nimmt der Deloitte-Experte an. „Die Steuererhöhung würde somit überwiegend den Inlandsverbrauch belasten“, so Kurz.

Er rechnet zudem mit negativen Effekten für die heimische Konjunktur. „Das Tankstellennetz an den Grenzen wäre gefährdet, weil die Leute nicht mehr in Österreich tanken, der Konsum würde sich wegen höherer Transportkosten verteuern.“ Auch für die Umwelt hätte die Steuererhöhung kurz und mittelfristig kaum Auswirkungen, weil nicht damit zu rechnen sei, dass der Anteil von Dieselautos rasant sinkt, und der von Diesel abhängige Schwerverkehr weiterhin durch Österreich rollen würde. Nur getankt würde der Treibstoff dann in den Nachbarländern.

Zu diesem Ergebnis dürfte auch das Umweltministerium gekommen sein. Noch vor einigen Monaten drohte Umweltminister Andrä Rupprechter (ÖVP) mit dem Aus für das Dieselprivileg. Zuletzt erklärte er die Spritsteuern nur als Gesamtpaket diskutieren zu wollen.

2Erhöhung der Mineralölsteuer auf Diesel und Benzin: Österreich hat im Vorjahr rund 4,1 Mrd. Euro mit der Mineralölsteuer im Verkehr eingenommen. Laut dem Umweltbundesamt kommen davon 25 bis 30 Prozent, also 730 bis 880 Millionen Euro, aus dem Tanktourismus. „Geht man davon aus, dass die Inlandsnachfrage kurz- und mittelfristig relativ unelastisch ist, könnte eine gleichzeitige Steuererhöhung bei Benzin und Diesel auf das Niveau von Deutschland rund 940 Mio. Euro in die Staatskasse spülen“, sagt Kurz. Der Sprit in Österreich würde aber durch die Steuererhöhung für Tanktouristen unattraktiv werden, zudem würden Österreicher vermehrt im Ausland tanken. Damit würde der Effekt der Steuererhöhung beinahe verpuffen, erklärt Kurz. „Den Mehreinnahmen aus der Mineralölsteuer von knapp einer Milliarde Euro würde damit ein MÖSt.-Rückgang von 890 Mio. Euro netto gegenüberstehen.“ Der Finanzminister dürfte sich nur über ein relativ geringes Einnahmenplus von 50 Mio. Euro freuen, errechnete der Steuerexperte.

Würden hingegen auch die Nachbarländer ihre Steuern auf Sprit erhöhen, wären positive Effekte auf die Staatskasse zu erwarten.

3Umwelt: Auch die positiven Auswirkungen auf die Umwelt durch die Steuereinnahmen wären durch eine einseitige Erhöhung gering, meint Deloitte. Wie viele Österreicher aufgrund des teureren Sprits öfter auf das Auto verzichten würden, sei schwer einzuschätzen. „Die Leute würden nur dann auf das Auto verzichten, wenn es Alternativen gibt“, sagt Kurz. Der Schwerverkehr und die Touristen würden weiterhin durch Österreich rollen, nur Tanken würden sie vor der Grenze.

Rupprechter und Verkehrsminister Jörg Leichtfried (SPÖ) sprachen sich zuletzt für eine ökosoziale Steuerreform aus. Das Umweltministerium wollte bis Sommer 2017 eine Energie- und Klimastrategie vorlegen, die sich auch mit der künftigen Besteuerung von Treibstoffen befassen sollte. Auf TT-Nachfrage hieß es aus dem Ministerium, dass diese nicht vor den Wahlen im Oktober fertig werde.