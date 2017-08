London – Die Folgen des Brexit-Votums trüben die Kauflaune der Briten und erweisen sich als Bremsklotz für die Wirtschaft. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) wuchs zwischen April und Juni lediglich um 0,3 Prozent, wie das Statistikamt am Donnerstag in London mitteilte. Die Verbraucher steigerten ihre Ausgaben dabei nur noch um 0,1 Prozent.

So gering war das Plus seit Ende vorigen Jahres nicht mehr. Neben der Zurückhaltung der Konsumenten trugen auch stagnierende Investitionen der Firmen und eine Flaute am Bau zur mauen Konjunktur bei. Die Wirtschaftsleistung auf der Insel hinkt damit der Eurozone hinterher, die lange Zeit als Nachzügler galt.

Den Briten macht die nach dem Anti-EU-Votum anziehende Inflation zu schaffen, weil die Lohnzuwächse mit der Teuerungsrate nicht Schritt halten. Dies bekommen auch die Einzelhändler zu spüren: Einer Umfrage des Industrieverbands CBI zufolge berichteten im August nur 34 Prozent der Befragten von steigenden Umsätzen im Vergleich zum Vorjahr. 44 Prozent hatten hingegen weniger in der Kassa. Der entsprechende Saldo lag bei minus zehn Punkten und damit so niedrig wie seit Juli 2016 nicht mehr.

Laut Manager Giacomo Barisone von der Rating-Agentur Scope hat die Entscheidung Großbritanniens, die EU zu verlassen, „erhebliche Unsicherheit“ mit Blick auf die zukünftigen wirtschaftlichen und politischen Beziehungen mit Brüssel ausgelöst: „Diese hat das Potenzial, die Attraktivität Großbritanniens für internationale Investoren und den gesamten Finanzsektor nachhaltig zu beschädigen.“

Ein harter Bruch Großbritanniens mit der EU ist nach seiner Ansicht aber eher unwahrscheinlich. Ein solches Austrittsszenario sei mit erheblichen Kosten verbunden. Es laufe wohl auf eine weiche Variante des Brexit hinaus. Dabei würde das Vereinigte Königreich den Zugang zum EU-Binnenmarkt ganz oder teilweise behalten und von Übergangsregelungen profitieren. Allerdings müsste London laut Scope dafür Zugeständnisse machen - etwa bei der Personenfreizügigkeit.

Großbritannien lockt im Zuge des Brexit bereits jetzt deutlich weniger Zuwanderer an: Im Zeitraum von März 2016 bis März 2017 sank ihre Zahl um 81.000 auf 246.000. Mehr als die Hälfte des Rückgangs geht dabei auf das Konto von EU-Bürgern: Diese zieht es nicht mehr so stark auf die Insel. Zugleich hat die Zahl derjenigen zugenommen, die dort ihre Koffer packen. (APA/Reuters)