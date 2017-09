Warschau – Das NATO-Mitglied Polen will in den kommenden 14 Jahren umgerechnet 130 Milliarden Euro für die Verteidigung ausgeben. Die Mittel sollten für die „technische Modernisierung“ der Armee verwendet werden, sagte Verteidigungsminister Antoni Macierewicz am Dienstag auf einer Rüstungsmesse in der zentralpolnischen Stadt Kielce.

Polen werde auf lange Sicht seine Verteidigungsausgaben auf 2,5 Prozent des Bruttoinlandsproduktes anheben, betonte der Minister. Einen entsprechenden Gesetzesentwurf, der die Verwirklichung dieses Ziels bis 2030 vorsieht, hat das Verteidigungsministerium bereits dem Parlament vorgelegt. Zurzeit betragen Polens Verteidigungsausgaben zwei Prozent des BIP.

Das Land ist damit schon jetzt neben den USA, Griechenland, Estland, Großbritannien und Rumänien eines der wenigen NATO-Länder, die das vereinbarte Ziel von Rüstungsausgaben von mindestens zwei Prozent des BIP erfüllen. (APA/dpa)