Von Alois Vahrner

Wien, Innsbruck – Das Jahr 2016 brachte in Österreich einen Zuwachs bei den Beschäftigten um etwa 80.000 auf 3,857 Millionen (davon 2,04 Millionen Männer und fast 1,82 Millionen Frauen). In der neuen Statistik des Hauptverbands der Sozialversicherungsträger sind wiederum Arbeiter und Angestellte erfasst, nicht aber die Beamten.

Das Plus bei den Einkommen blieb indes mit durchschnittlich 1,7 Prozent hinter den vier vorangegangenen Jahren (2015 noch plus 2,3 Prozent) zurück. Im Durchschnitt verdienten die Österreicherinnen und Österreicher demnach 2520 Euro brutto im Monat. Es handelt sich um Medianwerte (je 50 Prozent verdienen mehr und weniger), mit eingerechnet bei den Zahlen sind Weihnachts- und Urlaubsgeld. Der Gesamtbezug wurde dann durch die zwölf Monate dividiert.

Das Bundesland mit den höchsten Einkommen blieb erneut Vorarlberg mit 2648 Euro brutto, gefolgt von Oberösterreich mit 2612 Euro und Wien mit 2580 Euro. Dann folgen die Steiermark (2483 Euro), Niederösterreich (2423 Euro), Salzburg (2421 Euro) und Kärnten (2417 Euro). Für Tirol blieb mit durchschnittlich 2388 Euro brutto im Monat wie auch schon in den Jahren zuvor nur der achte und vorletzte Rang. Schlusslicht ist erneut das Burgenland mit nur 2131 Euro.

Sehr groß blieb die Einkommensdifferenz zwischen Frauen und Männern. So bekamen die Männer im Österreich-Schnitt 2931 brutto im Monat ausbezahlt, die Frauen hingegen nur 2028 Euro. Der Bezug der Männer lag somit um satte 903 Euro oder fast 45 Prozent über jenem der Frauen. In Tirol lagen die Männerlöhne im Schnitt bei 2837 Euro und jene der Frauen bei 1933 Euro brutto, womit die Männer um 904 Euro oder 47 Prozent mehr bekommen.

Experten führen einen erheblichen Teil der Lohndifferenz auf die weit höhere Teilzeitquote (und damit dann niedrigeren Einkommen) bei den Frauen zurück, zudem würden Frauen weit öfter in so genannten Niedriglohnbranchen arbeiten. Das Frauenministerium und Gewerkschaften kritisierten aber wiederholt auch den Umstand, dass Frauen oft an der „gläsernen Decke“ scheitern, also seltener Karrieresprünge an die Spitze machen und zuweilen auch bei gleicher Qualifikation weniger bezahlt bekommen als ihre männlichen Kollegen.