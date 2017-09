Steinach a. Br. – Abfallbehandlung, Verkehrsplanung, Raum- und Bauordnung, leistbarer Wohnraum: Die Herausforderungen für Politik und Wirtschaft sind in Nord- und Südtirol dieselben. Den Erfahrungsaustausch zwischen den beiden Regionen zu stärken, ist das Ziel einer Gruppe von Unternehmern und Wirtschaftsexperten, die kürzlich nach Steinach gekommen sind.

„Man muss das Rad ja nicht neu erfinden, sondern schauen, welche Region was besser macht“, erklärt Federico Giu­diceandrea, Präsident des Südtiroler Unternehmerverbands, im Gespräch mit der TT. Nordtirol sei beispielsweise in der Exportwirtschaft viel besser aufgestellt. „Wir haben etwas mehr als 20 Prozent Exportquote, Nordtirol über 30“, sagt Giudiceandrea. Die Industrie litt in Südtirol lange unter ihrem negativen Image, habe sich aber in den vergangenen 20 Jahren gut entwickelt. Eine Herausforderung seien die strengen Auflagen und eine überbordende Bürokratie – „da können wir noch viel von Nordtirol lernen“, glaubt der Präsident.

Dietmar Thomaseth, Geschäftsführer von Wasser Tirol und im IBI – Euregio Kompetenzzentrum, erklärt engagiert, dass erst durch eine engere Zusammenarbeit Vertrauen in der Euregio geschaffe werden kann. „Die Südtiroler sind manchmal komisch und ein bisschen verschlossen. Ich als Kastelruther darf das sagen. Aber wenn einmal eine Vertrauensbasis besteht, dann ist es mit den Südtirolern großartig“, sagt Thomaseth. Das „IBI“ Kompetenzzentrum trage ebenso wie derartige Vernetzungstreffen zum Eisbrechen bei.

Entstanden ist die Arbeitsgruppe bei den letztjährigen „Interalpinen Bautagen“ in Igls. (dd)