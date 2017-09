Frankfurt – Dieselgate, drohende Fahrverbote in Städten, Kartellvorwürfe – war da was? Bei der Eröffnungsfeier der IAA immerhin zeigt sich Bundeskanzlerin Angela Merkel verhalten kritisch – im Saal „Harmonie“, ausgerechnet.

Es führe kein Weg daran vorbei, dass „noch auf Jahrzehnte“ effiziente und sparsame Verbrennungsmotoren gebraucht würden, erklärte Merkel. Zugleich müsse „mehr denn je“ in Forschung und die Entwicklung neuer Antriebstechnologien investiert werden. Merkel rief die Autoindustrie zu Lehren aus dem Abgas-Skandal auf. Unternehmen hätten „Regelungslücken exzessiv ausgenutzt“. Damit hätten sie sich nicht nur selbst Schaden zugefügt, „sondern vor allem auch Verbraucher und Behörden getäuscht und enttäuscht“.

Schärfere Bewertungen der Abgasmanipulationen, die sie im laufenden Bundestagswahlkampf unter anderem auch als „Betrug“ verurteilt hatte, wiederholte die Kanzlerin in ihrer Rede nicht. Großzügig überhörte sie auch die Kritik von Matthias Wissmann, Chef des Branchenverbands VDA, an den aus seiner Sicht sehr strengen europäischen Stickoxidgrenzen.

Die Kanzlerin hob in ihrer Rede auch die große Bedeutung der Autohersteller als Schlüsselindustrie für Beschäftigung und Wachstum hervor.

In diesem Zusammenhang zeigen die neuesten Zahlen des Statistischen Bundesamtes, dass die Automobilindustrie ihr Gewicht in der deutschen Wirtschaft in den letzten zehn Jahren deutlich gesteigert hat. Ihr Anteil an der gesamten Bruttowertschöpfung lag 2015 bei 4,5 Prozent – im Jahr 2005 waren es noch 3,4 Prozent gewesen. Mit einer Bruttowertschöpfung – diese Größe misst die gesamte Wirtschaftsleistung ohne Vorleistungen wie Rohstoffe oder Zwischenprodukte – von knapp 124 Mrd. Euro prägt die Schlüsselbranche mit 871.000 Beschäftigten (2015) außerdem das verarbeitende Gewerbe. Ihr Anteil an der Güterproduktion dort betrug laut den Angaben 19,6 Prozent. 2005 waren es nur 15 Prozent.

Mit Skoda hat erstmals eine Marke des Volkswagen-Konzerns das Aus für den Diesel in einem Kleinwagen verkündet. Dies betrifft die Baureihe Fabia der tschechischen VW-Tochter. „Vom kommenden Jahr an werden wir den Diesel im Fabia nicht mehr anbieten“, sagte Skoda-Vorstandschef Bernhard Maier dem Handelsblatt auf der IAA in Frankfurt. (APA, dpa)