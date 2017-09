In wenigen Tagen beginnen die Lohnverhandlungen der Metaller. Das fällt zwar nicht in Ihren Bereich, trotzdem geht es auch dort um Arbeitszeitflexibilisierung.

Roman Hebenstreit: Gesetz und Kollektivverträge bieten bereits alle Formen der Flexibilität. Es gibt viele Branchen, die 12 Stunden und mehr arbeiten — etwa im Verkehr oder in der Pflege. Bei dem von der Industrie vorgeschlagenen 12-Stunden-Tag bei einer 60-Stunden-Woche und zweijähriger Durchrechnung geht es aber nur darum, dass man Überstunden nicht mehr zahlen will. Es geht um Lohnraub. Da reden wir von zwei Milliarden Euro. Die bestehende Flexibilität hat ja zudem bereits Kosten verursacht: im Sozialbereich, im Gesundheitsbereich, im Gemeinwesen, im Vereinsleben, im Familienleben.

Unternehmensvertreter argumentieren damit, dass nur gearbeitet werden könne, wenn Aufträge da sind.

Hebenstreit: Unternehmer erhalten einen höheren Anteil an der Wertschöpfung als Arbeitnehmer, weil sie das Investitions- und Auslastungsrisiko tragen. Wenn nun aber das Risiko der Auslastung an den Arbeitnehmer übertragen wird mit dem simplen Satz: „Es wird doch keiner arbeiten können, wenn keine Arbeit da ist", dann müssten die Löhne eigentlich explodieren, weil man dann auch den Gewinnanteil in die Löhne reinrechnen müsste.

Können Sie den ÖVP-Plänen von Arbeitszeit-Sparbuch oder Zeitwertkonto nichts abgewinnen?

Hebenstreit: Über diese Modelle kann man diskutieren. Nur hätte ich bitte gerne die Garantie, dass es nicht zu Lohnkürzungen kommt. Denn bei diesen Modellen will man über das Konto Auftragsschwankungen ausglätten. Wenn am Ende des Tages etwas am Konto ist, hat man Glück gehabt. Aber in der Zwischenzeit habe ich jahrelang kein Überstundengeld bekommen. Das Auslastungsrisiko wird auf den Arbeitnehmer abgewälzt. Das geht nicht.

In Tirol wird die Arbeitszeitdebatte auch im Tourismus recht heftig geführt.

Hebenstreit: Diese Branche kämpft mit der Attraktivität. Wir haben einen Fachkräftemangel und einen Kampf um die besten Köpfe. Wenn Menschen Wahlfreiheit haben, gehen sie nicht in den Tourismus — das ist bittere Realität.

Sollte dies zutreffen, warum glauben Sie, ist das so?

Hebenstreit: Der Tourismus ist unattraktiv für Menschen, die eine berufliche Perspektive suchen: niedrige Löhne, arbeiten an Tagesrandzeiten, hoher Teilzeitanteil, keine durchgehende Beschäftigung, wenig durchgängige Karrierechancen. Man hat ein Potenzial von 500 Millionen Menschen in Europa und muss auf Drittstaaten zugreifen, weil wir zu wenige finden, die im Tourismus arbeiten.

Sie sprechen die Mangelberufsliste an.

Hebenstreit: Tourismusberufe gehören nicht auf die Mangelberufsliste. Der Ursprungsgedanke war ja, hoch qualifizierte Menschen, die in eingeschränkten Segmenten ad hoc am Arbeitsmarkt nicht zu finden waren, zu holen — da ging es aber bitte nicht um den Koch. Wenn ich in ganz Europa bei teilweise hohen Arbeitslosenraten keine Köche finde, dann passt irgendwas in der Branche nicht.

Wie ließen sich Tourismus-Jobs attraktivieren?

Hebenstreit: Wer geht denn in einen Saisonbetrieb, wenn er weiß, dass er mit einer lebenslangen Durchrechnung mit Sicherheit von der Pension nicht leben kann? Wir brauchen im Tourismus eine Urlaubs- und Abfertigungskassa wie in der Baubranche. Man könnte auch die Lehre auf vier Jahre ausweiten und hat am Ende zum Beispiel zwei Fremdsprachen auf Maturaniveau abgeschlossen. Und wir brauchen einen Mindestlohn von 1700 Euro.

Zuletzt hat sich der Konflikt um Direktvergabe im öffentlichen Verkehr verschärft. Teile der ÖVP fordern die Ausschreibung von überregionalen Eisenbahnstrecken. Das Bundesverwaltungsgericht lehnte zuletzt die Westbahn-Beschwerde gegen eine Direktvergabe in Tirol ab — Sie als ÖBB-Konzernbetriebsratschef wird das freuen.

Hebenstreit: Ich möchte das Land Tirol einmal loben. Denn Tirol hat erkannt, dass die Direktvergabe der vernünftigere Weg ist. Denn wenn es einen Ausschreibungszwang gäbe, würden in Tirol die Italiener, die Deutsche Bahn oder sonst wer fahren, aber sicher nicht die österreichischen Unternehmen. Nicht überall ist der Wettbewerb g'scheit. Es ist immer noch politische Entscheidung, wo ich Wettbewerb zulasse.

Ab 2023 muss aber Wettbewerb zugelassen werden?

Hebenstreit: Es gibt derzeit sechs Varianten der Direktvergabemöglichkeit. Und eine dieser sechs Varianten fällt dann weg. Also wird es auch nach 2023 eine Direktvergabemöglichkeit geben.

Das Gespräch führte Max Strozzi