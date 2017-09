Von Max Strozzi

Innsbruck – Das Land Tirol besitzt am Innsbrucker Innrain eine Tigewosi-Wohnung aus den 1960er-Jahren mit einer Wohnnutzfläche von 72,30 Quadratmetern. Nun sucht das Land dafür Käufer, wie im Boten für Tirol ersichtlich ist. Mindestgebot: 239.000 Euro.

Interessant wird es bei den Nebenkosten. Denn das Land weist darauf hin, dass der Käufer zusätzlich auch die Immobilienertragssteuer (ImmoESt) zahlen muss. Wie das Land bestätigt, sei das so zu verstehen, dass die ImmoESt auf den Kaufpreis draufgeschlagen wird. Im Sinne der Steuerzahler sei es die Verpflichtung des Landes, nach den Prinzipien Wirtschaftlichkeit, Sparsamkeit und Zweckmäßigkeit zu agieren. Es sei gesetzlich zulässig und auch üblich, die ImmoESt an den Käufer zu disponieren. Das Vermögen des Landes müsse bestmöglich verwertet werden, andernfalls könne sogar die Korruptionsstaatsanwaltschaft eingeschaltet werden, betont das Land.

In der Branche ist man über das Vorgehen des Landes verwundert. „Es ist völlig unüblich, die ImmoESt dem Kaufpreis hinzuzurechnen“, erklärt Arno Wimmer, Sprecher der Immobilienmakler: „Die ImmoESt trifft den Verkäufer und sollte im Kaufpreis inbegriffen sein. Man sollte sie nicht auf den Käufer überwälzen. Das ist intransparent, verteuert die Immobilie und man setzt ein falsches Signal“, kritisiert Wimmer. Auch Privatverkäufer würden somit ermutigt, die ImmoESt draufzuschlagen. Aus dem Finanzministerium heißt es, dass Steuerschuldner immer der Verkäufer sei.

Unklar scheint die Höhe der ImmoEst. Bei Altbestand-Immobilien, wie im Fall der Landeswohnung, wird laut Wimmer die Steuer pauschal vom gesamten Verkaufserlös – also Verkaufspreis inklusive ImmoESt – berechnet. Das Land beziffert die ImmoESt mit 8668 Euro – auf Basis von 239.000 wären das 3,5 % des Gesamterlöses. Laut Wimmer macht die ImmoESt in diesem Fall aber rund 10.500 Euro aus – denn 2016 wurde der Satz von 3,5 % auf 4,2 % des Gesamterlöses erhöht. „Man redet von Transparenz und Konsumentenschutz und stellt so ein verworrenes Angebot“, klagt Wimmer.

Aus Sicht des Tiroler Anwalts Christian Winder ist die Überwälzung auf den Käufer möglich. „Das erhöht aber den Kaufpreis deutlich und macht die Ermittlung des endgültig zu bezahlenden Betrages nicht einfacher.“