Innsbruck – Mit November treten die neuen Regeln für den Privatkonkurs in Kraft, wodurch unter anderem Privatpersonen nach fünf Jahren – statt bisher sieben – wieder schuldenfrei sein können. Kern der Reform ist auch, dass es bei Privatpleiten nicht mehr zwingend zu einer Mindest-Rückzahlungsquote kommen muss, die bisher 10 Prozent der Schulden betrug.

Im ersten Halbjahr sank die Zahl der Privatpleiten, weil viele Menschen noch die Reform abwarten wollten, bevor sie zum Konkursrichter gehen. Wenige Monate vor Inkrafttreten der Novelle im November ist zuletzt die Zahl der Privatpleiten wieder deutlich gestiegen, wie gestern der Gläubigerschutzverband KSV mitteilte. „Es gibt Übergangsbestimmungen, die schon jetzt wirken. Wenn ich einen Insolvenzantrag einbringe, komme ich bereits in den Genuss der Entschuldung light“, erklärt KSV-Tirol-Chef Klaus Schaller. „Mit der Entschuldung ,light‘ wollen die Privatschuldner die Gelegenheit nutzen, sich – im Vergleich zur bisher gültigen Rechtslage – ,billiger‘ zu entschulden“, erklärt er. In den Monaten Juli, August und September 2017 wurden bisher 188 Privatinsolvenzen in Tirol verzeichnet. In diesen drei Monaten wurden damit 20 Prozent mehr Privatpleiten angemeldet als im Vergleichszeitraum 2016. Betrachtet man das gesamte bisherige Jahr, liegt die Zahl der Privatinsolvenzen mit 351 noch 23,7 % hinter dem Vorjahr.

Der KSV vertritt die Interessen der Gläubiger, entsprechend sieht der Verband die Novelle kritisch. „Durch den vom Gesetzgeber eingeschlagenen Weg, nämlich ins Straucheln geratene Konsumschuldner zu bevorzugen, werden die redlichen Schuldner, welche oft unter großen Anstrengungen ihre Kreditraten ordnungsgemäß bedienen, benachteiligt“, so Schaller. Der KSV erwartet, dass bis zum Ende 2017 die Zahl der Privatinsolvenzen jene des Vorjahres nahezu erreichen wird. „Schon heute erleben wir einen sehr starken Andrang der Schuldner bei den Bezirksgerichten. Dieser wird sich in den kommenden Monaten nochmals verstärken“, sagt Schaller.

Die Zahl der Firmenpleiten gingen in Tirol in den ersten neun Monaten des Jahres um 7 Prozent auf 213 zurück. „Die Tiroler Wirtschaft profitiert von einer günstigen Konjunkturlage in Mitteleuropa“, meint der KSV. Von den 213 Pleiten wurde allerdings in 99 Fällen mangels kostendeckenden Vermögens kein Insolvenzverfahren eröffnet.

Bundesweit sieht das Bild ähnlich aus. In den ersten drei Quartalen zeigen die Zahlen bei den Firmenpleiten einen Rückgang um knapp 5 % auf 3751. Die Privatpleiten liegen mit 4759 eröffneten Verfahren um 22 Prozent unter dem Wert der Vorjahresperiode. (mas)