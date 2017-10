„Das Kapital" ist 1867 erschienen, also vor 150 Jahren. Ist etwas daraus wahr geworden?

Peter Rosner: Marx' Sicht auf den Kapitalismus wurde tatsächlich wahr. Er schrieb, dass der Kapitalismus die Dynamik eines positiven Forschritts in sich hätte. Seine Thesen zu Globalisierung wurden ebenfalls wahr. Der Kapitalismus verbreitete sich tatsächlich weltweit. Für Marx war er zwar schlecht, es gab aber auch schon bei ihm kein Zurück mehr in eine vorkapitalistische Zeit. Was nicht wahr wurde, war die Machtergreifung der Arbeiterklasse.

Bringt die Lektüre von „Das Kapital" etwas, um die Wirtschaftskrise 2008 zu verstehen?

Rosner: Nein, die Krise kann mit Marx nicht erklärt werden. Krisen wurden immer prophezeit. Schon in der Offenbarung des Johannes wird eine Krise vorhergesagt.

Für Marx war der Kapitalismus eine Naturgegebenheit. War er das tatsächlich?

Rosner: Der Kapitalismus ist aus einer langfristigen Entwicklung heraus entstanden. Er war die Fortsetzung der Aufklärung. Das erste tatsächlich kapitalistische Land waren aber die USA mit einem Wirtschaftssystem, in dem der größte Teil des Wirtschaftens und Arbeitens auf Profit ausgerichtet ist. Es wird also nicht direkt für menschliche Bedürfnisse produziert, sondern nur für einen zahlungsfähigen Bedarf. Ein Brot wird nicht gebacken, weil es Hunger gibt, sondern um es zu verkaufen. Es geht also um Profit. Da im Kapitalismus die Produktionsmittel wie Fabriken, Grundstücke oder der Zugang zu Rohstoffen in Privatbesitz sind, kann ein Teil der Bevölkerung nicht mitentscheiden, was und wie produziert wird. Da diese Menschen im Normalfall nichts besitzen, sind sie gezwungen, ihre Arbeitskraft zu verkaufen, um leben zu können.

Wäre eine Welt ohne Kapitalismus besser?

Rosner: Der Kapitalismus richtet sich in einigen Bereichen gegen die Interessen der Menschheit. Er ist unsozial, unökologisch und ineffizient. Er basiert auf Gesetzen, die der Markt den Menschen diktiert. Aber auch eine Forderung nach höheren Löhnen würde nichts an kapitalistischen Grundprinzipien ändern. Was vor allem notwendig ist, ist die Demokratisierung der Wirtschaft.

Sollte man „Das Kapital" heute noch lesen?

Rosner: (lacht laut) Ich habe viel daraus gelernt. Aber „Das Kapital" ist out. Was drinsteht, kann in einschlägigen Lehrbüchern zur Geschichte ökonomischer Theorie nachgelesen werden. Schon in den 80ern haben sich Studierende bei Vorlesungen über Marx' Theorien gelangweilt.

Das Interview führte Verena Langegger