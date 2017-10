Wien – Versicherungsunternehmen haben mit zahlreichen Lebensversicherungen, vor allem mit fondsgebundenen, derzeit ein großes Problem. Viele Produkte liefern meist nicht jene Rendite, die Versicherer ihren Kunden einst bei Vertragsabschluss prognostiziert hatten – der Rückkaufwert liegt auch nach vielen Jahren Laufzeit deutlich unter der einbezahlten Prämiensumme. Kunden drohen vielfach große Verluste. Ein Lichtblick für Kunden: Versicherungsfirmen haben einst häufig nicht ordnungsgemäß über die Rücktrittsrechte aufgeklärt. In solchen Fällen gilt das „ewige“ Rücktrittsrecht – treten Kunden also auch Jahre später vom Vertrag zurück, erhalten sie gemäß Rechtsprechung die gesamten eingezahlten Prämien samt vier Prozent Zinsen (abzüglich Risikoschutz) zurück. Diese fehlerhaften Aufklärungen wollen nun viele betroffene Kunden nutzen, um schadlos aus dem Vertrag zu kommen – bei Konsumentenschützern wie dem VKI laufen diesbezüglich Sammelaktionen.

Fast unbemerkt von der Öffentlichkeit wollen die Regierungsparteien ÖVP und SPÖ nun dieses „ewige“ Rücktrittsrecht zulasten der Konsumenten und zum Vorteil der Versicherungen kippen, warnen Konsumentenschützer und der Verein Cobin Claims. Im September haben SPÖ/ÖVP im Nationalrat einen entsprechenden Initiativantrag auf Änderung des Versicherungsvertragsgesetzes (VersVG) eingebracht, der heute im Finanzausschuss beraten und in der letzten Plenarsitzung am 12. Oktober 2017 beschlossen wird. „Das ist ein Skandal“, warnt der ehemalige Chefjurist des Vereins für Konsumenteninformation (VKI), Peter Kolba von der Liste Peter Pilz. „Der Antrag hat primär das Ziel, so schnell wie möglich bei Millionen alter Lebensversicherungsverträge – geschlossen ab 1994 – ein mögliches Rücktrittsrecht für Versicherungsnehmer abzuschneiden und den Versicherern Millionen Euro an Rückzahlungen zu ersparen“, kritisierte Kolba. Er appellierte gestern an die SPÖ, das Gesetz keinesfalls vor der Wahl zu beschließen, sondern die Beratungen darüber jedenfalls auf nach der Wahl zu verschieben.

Besonders der neue geplante Absatz 19 im Paragraph 191c des VersVG hat es demnach in sich. Darin ist unter anderem im Prinzip festgeschrieben, dass der Kunde bei einem Rücktritt etwaige Veranlagungsverluste selbst tragen muss. Damit macht es also keinen Unterschied mehr, ob man vor Vertragsabschluss fehlerhaft belehrt wurde oder nicht. Und somit fällt das ewige Rücktrittsrecht.

Kolba empfiehlt Versicherungsnehmern von bereits ausbezahlten und auch noch laufenden Lebensversicherungen, die Verträge raschest durch AK, den VKI, Cobin Claims oder einen Anwalt dahingehend prüfen zu lassen, ob eine falsche Belehrung und damit ein (derzeit noch) „lebenslanges Rücktrittsrecht“ besteht. „Falls ja, rate ich, diesen Rücktritt – nach Beratung – rasch zu erklären. In wenigen Wochen könnte es, beschließt die Regierung die Novelle vor der Wahl, zu spät sein“, so Kolba.

Auch der Verein Cobin Claims kritisiert die geplante Gesetzesänderung als verfassungs- und europarechtswidrig. „Reale Beispiele zeigen, dass Rückabwicklungen von Lebensversicherungen ein wirksames juristisches Mittel sind, damit Verluste nicht auf Kunden überwälzt werden“, so Cobin-Claims-Obmann Oliver Jaindl. Ein Beispiel: Ein Kunde zahlte von 2007 bis 2011 mehr als 135.000 Euro an Prämien ein, kündigte 2013 und bekam von der Versicherung nur 56.189,57 Euro ausbezahlt – er verlor mehr als 50 % der Einzahlungen. Durch den rückwirkenden Rücktritt stehen ihm 111.199,06 Euro zu – aus einem herben Verlust von über 79.000 Euro wurde durch den Rücktritt und damit die Beseitigung der Verluste der Lebensversicherung ein Gewinn von über 32.000 Euro. (mas, APA)