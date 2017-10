Innsbruck – Die Zahl der Einwohner in Tirol hat seit 2011 um mehr als 5 % auf 746.000 zugelegt, entsprechend sei der Druck auf den Immobilienmarkt gestiegen, konstatierte Arno Wimmer vom Maklerverbund Remax bei einem Vortrag. In Innsbruck nahm die Einwohnerzahl in den letzten fünf Jahren sogar um 10,5 % zu. Jedes Jahr müssten in der Landeshauptstadt daher rund 1000 neue Wohnungen gebaut werden, um den Bedarf abzudecken. „Insofern sind die 400 gemeinnützigen Wohnungen, die in Innsbruck durch Olympia 2026 entstehen würden, vernachlässigbar. Das ist nicht einmal die Hälfte dessen, was Innsbruck Jahr für Jahr an Neuwohnungen bräuchte“, betont Wimmer. Problem sei, dass kaum Grundstücke angeboten würden.

Eine Immobilienblase in Tirol ortet Wimmer trotz der Preisexplosionen der letzten Jahre nicht. Zwar gebe es derzeit sehr viel günstiges Kapital – eines von mehreren Risikoindikatoren für Immo-Blasen. „In Wien und in den Landeshauptstädten gibt es aber keine Immobilienblase. Sollten jedoch gesetzliche Eingriffe kommen, wie etwa eine Mietpreisobergrenze, dann könnte es eine Preiskorrektur geben.“ Auch die Nationalbank gehe nicht von einer Immobilienblase aus, aber auch nicht mehr von hohen Preissteigerungen. Im Bezirk Innsbruck-Land seien heuer die durchschnittlichen Wohnungspreise (neu und gebraucht) zum ersten Mal seit fünf Jahren gesunken, und zwar um 4 %.

Bundesweit seien zwei Immobilienmärkte zu unterscheiden: jener in Wien, wo 75 % der Menschen in Miete wohnen, und in Restösterreich, wo „nur“ 50 % in Miete leben. „In Wien hat sich der Markt zugespitzt“, sagt Wimmer. Die Immobilienpreise seien dort stärker als die Mieten gestiegen, die Renditen von zuvor 3,5 % auf 2 % gesunken. (mas)