Innsbruck – Papst Franziskus – er hat den Namen des „Umwelt-Heiligen Franz von Assisi gewählt – hatte in seiner Enzyklika „Laudato si“ die aktuelle verschwenderische und ressourcenzerstörende Lebensweise der Menschheit als „selbstmörderisch“ bezeichnet. Die Erde scheine sich zu einer „unermesslichen Mülldeponie“ zu entwickeln. Der Papst fordert im Kampf gegen den Klimawandel einen Ausstieg aus Kohle und Erdöl.

Dem stimmten die eingeladenen Experten beim von der Finanzkammer der Diözese Innsbruck sowie von CRIC (Verein für Förderung von Ethik und Nachhaltigkeit bei der Geldanlage) veranstalteten 4. Werte-Leben-Forum im Haus der Begegnung zu.

Johannes Vergeiner von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) nannte eindrückliche Zahlen. Es habe immer ein Auf und Ab beim Klima gegeben, noch nie aber sei die Durchschnittstemperatur weltweit und noch mehr in den Alpen so rasch gestiegen wie in den letzten Jahrzehnten. In Innsbruck sei es seit 1961 im Schnitt um 2,2 Grad wärmer geworden. Die Zahl der Sommertage (mit mindestens 25 Grad am Tag) sei seither um 30 gestiegen, jene der Eistage (den ganzen Tag über unter null Grad) habe sich auf 14 halbiert.

Der Klimawandel schreite laut Vergeiner wegen der höheren Treibhausgas-Konzentration fort, er rechnet neben steigenden Temperaturen künftig mit insgesamt recht stabilen Niederschlagsmengen, die aber im Winter öfter als heute als Regen statt Schnee niedergehen werden. Es werde mehr Starkregen, vor allem etwa in Südtirol, geben. Der Klimawandel werde sowohl positive Folgen (etwa für den Sommertourismus und die Landwirtschaft; oder weniger Heizkosten) wie auch negative (für den Wintertourismus; mehr Naturgefahren oder Hitzestress) haben.

Der Welt und Österreich laufe die Zeit davon, wenn sie die beim Weltklimavertrag von Paris gemachten Zusagen (minus 40 Prozent beim CO2-Ausstoß bis 2030) erreichen wollten, findet Vergeiner ebenso wie der bekannte Grazer Volkswirtschafts-Professor Stefan Schleicher. Dass es den Klimavertrag überhaupt gebe, sei ein enormer diplomatischer Erfolg gewesen, es gebe aber (neben dem von Präsident Trump angekündigten US-Ausstieg, weil dieser den Klimawandel leugne) viele weitere Fragezeichen. Schleicher nannte allein die in Paris gemachte Zusage, dass die Entwicklungsländer bis 2020 satte 100 Mrd. Dollar Unterstützung bekommen sollen. Bei den bisher global gemachten Zusagen (und auch dort fehlten bisher konkrete Maßnahmen) werde es eher zu einer globalen Erwärmung von 3 statt der angepeilten 1,5 bis 2 Grad kommen.

Kohle, Öl und Gas würden in Europa noch immer im Jahr mit 110 Mrd. Euro subventioniert, davon mit 21 Mrd. Euro der Diesel. In Österreich sei der CO2-Ausstoß seit 2014 sogar steigend, die Energie- und Klimastrategie sei „am Rande des Kabaretts“ gescheitert, kritisierte Schleicher. Die Ökostromnovelle sei kein großer Wurf, das Energieeffizienzgesetz sei eher ein „Inneffizienz-Gesetz“. In der Wohnbauförderung laufe trotz 2-Milliarden-Spritze des Bundes vieles schief. Schleicher erwartet eine wirtschaftlich-ökologische Revolution bei Autos, der Elektrizität, im Wohnbau und der Arbeitswelt. Das werde man schon in wenigen Jahren erleben. Viele Geräte wie Kühlschränke würden zu Energiespeichern.

Auf einen kräftigeren Ökologisierungsschub hofft auch Klima- und Energiefonds-Chef Ingmar Höbarth nach den Wahlen. Es gebe in Österreich bereits viele positive Klima-Initiativen, gerade auch in den Gemeinden. (TT)