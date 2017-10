Innsbruck, Wien – Es brauche Verbesserungen für den Wirtschaftsstandort und im Gesundheitswesen, fordert Pharmig-Generalsekretär Jan Oliver Huber bei einem Tirol-Besuch gegenüber der TT. Die Pharmig ist der Verband der pharmazeutischen Industrie Österreichs, dessen 120 Mitgliedsunternehmen den Arzneimittelmarkt zu 95 Prozent abdecken. Die Branche setzt 3,4 Mrd. Euro um, hat 18.000 Beschäftigte und erwirtschaftet einen Exportüberschuss sowie 2,8 Prozent des BIP. Darunter seien Große wie San­doz bis hin zu vielen kleineren Familienunternehmen wie aus Tirol Gebro oder Montavit, so Huber.

Die Branche habe zuletzt 700 Mio. Euro in Österreich investiert. Was es aber von einer neuen Regierung brauche, seien neben einem Bürokratie- und Steuerabbau Verbesserungen bei der Forschungsförderung und höhere Investitionsfreibeträge. Ganz Europa müsse aufpassen, nicht noch mehr Forschung etwa an die USA zu verlieren oder dass die Rohstoff-Abhängigkeit von Asien nicht noch weiter zunehme.

Dringend Reformen brauche es auch im Gesundheitsbereich. Österreichs Ausgaben lägen mit 11 Prozent des BIP im Spitzenfeld, die Resultate seien aber nur Durchschnitt. Laut Huber habe Österreich 7,3 Krankenhaus-Betten pro 1000 Einwohner, der EU-Schnitt liege bei 4,3 und in Schweden bei nur 2,5 Betten – Letztere hätten aber bei gleicher Lebenserwartung im Schnitt acht gesunde Jahre mehr. Dazu gebe es 23 Krankenkassen, die künftig allesamt die gleichen Leistungen für gleiche Beiträge anbieten sollen. Das rufe nach Einspar- und Fusionspotenzialen.

Als „Ablenkungsmanöver“ sieht Huber die Kritik an steigenden Arzneimittelkosten. Diese machten nur einen Bruchteil der Kosten aus. Die Verteuerung habe im Vorjahr 2,5 Prozent ausgemacht, durch verschiedene Maßnahmen werde es heuer wenig bis keinen Auftrieb geben. Huber bedauert, dass bei innovativen Medikamenten gegen verschiedene Krankheiten (von Hepatitis C bis hin zu Krebs) bei der Zulassung oft auf die Bremse gestiegen werde. Wenn schon eine Zwei-Klassen-Medizin verhindert werden solle, dann sollten Top-Medikamente möglichst rasch allen Patienten, und nicht nur denen mit Zusatzversicherung oder guten Beziehungen, zur Verfügung gestellt werden, so Huber.

Mit Hochspannung blickt auch die Pharmabranche auf die für den 20. November anberaumte Entscheidung der EU-Länder darüber, wohin die derzeit in London stationierte Europäische Arzneimittelbehörde EMA (und ebenso die Bankenaufsichtsbehörde EBA) verlegt wird. Für beides hat sich Österreich mit Wien beworben. Für Huber wäre die EMA mit 900 Mitarbeitern und wohl Tausenden Jobs im Forschungs- und Pharmaumfeld ein Glückstreffer fürs Land. Unter den zahlreichen EU-Bewerbern liege Wien neben Amsterdam und Kopenhagen wohl unter den Top-3-Favoriten. Hier müsse sich Österreichs mit Koalitionsgesprächen beschäftigte Politik noch stark ins Zeug legen. (va)