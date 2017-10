Wien – Die Sozialpartner in der Metalltechnischen Industrie konnten auch in der 4. Verhandlungsrunde keine Einigung beim Kollektivvertrag (KV) für 2018 finden. Sie trennten sich Montagabend nach neun Stunden, ab kommenden Montag soll weiter verhandelt werden. Davor finden ab morgen Betriebsversammlungen in der gesamten Metallindustrie statt, kündigten die sichtlich verärgerten Gewerkschaftsvertreter an.

Ein Grund für das Zerwürfnis, nach bisher insgesamt knapp 40 Verhandlungsstunden, ist die Forderung der Industrie, für das Feilschen nicht - wie bisher - die österreichische Inflationsrate heranzuziehen, sondern die europäische, die niedriger ist. „Wir verdienen acht von zehn Euro im Export“, begründet Arbeitgeber-Verhandlungsführer Veit Schmid-Schmidsfelden dieses Begehren. „Wir vertreten aber die österreichischen Arbeitnehmer, die in Österreich einkaufen“, reagierte Pro-Ge-Verhandlungsführer Rainer Wimmer ablehnend auf den Wunsch der Arbeitgeber.

Abschluss unter Teuerungsrate gilt als No-Go

Hintergrund des Streits: Neben dem Produktivitätszuwachs dient die Teuerungsrate der vergangenen zwölf Monate als Grundlage für die Verhandlungen der Sozialpartner. Ein Abschluss unter dieser Teuerungsrate – sie liegt bei 1,8 Prozent in Österreich – gilt als absolutes No-Go unter Arbeitnehmervertretern. Dies würde für die Beschäftigen unmittelbar einen Reallohnverlust bedeuten.

Der Streit um die Teuerungsrate hat zur Folge, dass die Industrie auch in der vierten Verhandlungsrunde noch kein Lohnangebot vorgelegt hat – während die Gewerkschaften seit Wochen ein Plus von vier Prozent fordern.

Ein weiterer Knackpunkt ist das Rahmenrecht für die knapp 130.000 Beschäftigten der Metalltechnischen Industrie, also Verbesserungen bei Reisespesen, Nachtschichten, Karenzzeitanrechnung und der Lehrlingsentschädigung. Auch hier ist man sich laut Gewerkschaften in keinem Punkt näher gekommen. Vielmehr hätten die Arbeitgeber Verschlechterungen für die Diäten bei Auslandsreisen vorgeschlagen. Schmid-Schmidsfelden hingegen sieht zumindest bei der Anrechnung von Karenzzeiten eine Annäherung.

Nicht gerade erleichtert hat die Verhandlungsposition der Arbeitgeber die heutige Konjunktureinschätzung der Industriellenvereinigung Steiermark. „2017 wird ein gutes Jahr“ – fasste der steirische IV-Präsident Georg Knill am Montag die aktuelle Konjunkturlage für sein Bundesland zusammen. Georg Knill ist der Bruder von Christian Knill, der als Fachverbandsobmann an der Spitze der Metalltechnischen Industrie steht. Beide führen den steirischen Industriekonzern Knill Holding.

Gute Nachrichten aus Deutschland

Und auch aus dem wichtigsten Exportmarkt, Deutschland, kommen gute Nachrichten für die Metallindustrie. Derzeit sei kein Ende des Konjunkturbooms in Deutschland in Sicht. Alles deute sowohl für dieses als auch für das nächste Jahr auf ein stabiles Wirtschaftswachstum hin, berichteten Volkswirte deutscher Großbanken in einer Umfrage der Deutschen Presse-Agentur. (APA)