Innsbruck, Wien – „Frauen erreichen statistisch mehr formale Bildungsabschlüsse als Männer. Nichtsdestotrotz sind sie in der Familie meist für die Kinderbetreuung zuständig.“ Für die Touristikerin Martina Entner, Landesvorsitzende von „Frau in der Wirtschaft“ (FiW) der Wirtschaftskammer Tirol, ist die derzeitige Form der Kinderbetreuung etwa aufgrund nicht zeitgemäßer Öffnungszeiten und zu weniger Ferienangebote nicht mehr zeitgemäß. Selbst zweifache Mutter, fordert sie ganztägige, flächendeckende Kinderbetreuung, und zwar das ganze Jahr über: „Jeder Familie in Tirol muss es möglich sein, Kind und Karriere zu vereinbaren.“

Besonderer Kritikpunkt: Das Angebot an Betreuungsplätzen hinke im ländlichen Bereich jenem in den Ballungszentren nach wie vor deutlich hinterher, besonders bei den unter Dreijährigen. Im Österreichschnitt liegt die Quote bei nur 25,5 Prozent. FiW fordert, dass flächendeckend für mindestens 33 Prozent der unter Dreijährigen Betreuungsplätze zur Verfügung stehen sollen. Nur ein Mehr an Betreuungsplätzen für die Kleinsten ermögliche es Eltern, rasch wieder in den Job einzusteigen.

1980 lagen Frauen und Männer beim Abschluss der Höheren Schule mit einer Matura noch nahezu gleichauf (20 Prozent der Frauen und 21 Prozent der Männer absolvierten die Reifeprüfung). 2014 waren es schon mehr Frauen (51 Prozent Frauen und 36 Prozent Männer). Nicht nur bei Bildungsabschlüssen holten Frauen auf. Laut einer Statistik der Wirtschaftskammer wurde 2015 bereits jedes dritte Unternehmen in Österreich von einer Frau geleitet. Vor allem im Dienstleistungssektor liegen Unternehmerinnen vorn: So beträgt der Frauenanteil bei Friseuren 82,1 Prozent und in der Mode- und Bekleidungstechnik 75,3 Prozent.

„Familienfreundlichkeit entwickelt sich also auch immer mehr zum Standort- und Wettbewerbsfaktor“, betont Entner. Das betont auch eine Studie von FAS Research, die entscheidende Schlüsselinstitutionen und besonders vorbildhafte Unternehmen in Sachen Familienfreundlichkeit in Österreich identifizierte. Die Studie zeigte zudem auf, welche Themen für die meisten Unternehmen und Institutionen Priorität haben: Der Ausbau und die Förderung von flexiblen Arbeitszeitmodellen führt die Liste an, dicht gefolgt von leistbarer und qualitativ hochwertiger Kinderbetreuung. Ein Engagement für Familienfreundlichkeit werde von drei großen Motiven geleitet: Förderung von Gleichheit und Solidarität, Stärkung von Performance und wirtschaftlichem Erfolg und Schaffen von besseren Regelungen und Rahmenbedingungen.

Entner präsentiert Zahlen. Die Anzahl der weiblichen Erwerbstätigen sei von 1994 bis heute um ein Viertel in die Höhe gegangen und mit einer Frauenerwerbsquote von 70,9 Prozent über dem EU-Schnitt. Auch die Steuerleistung der Frauen ist 2016 österreichweit um 500 Mio. Euro gestiegen. Die Rahmenbedingungen, die es Eltern, insbesondere Müttern, ermöglichen, Beruf und Kinder zu vereinen, seien also noch ausbaufähig. Dazu gehöre etwa bis zum Alter von 14 Jahren auch eine steuerliche Absetzbarkeit von Betreuungskosten. (ver)